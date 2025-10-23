ALERTA en Colombia: Donald Trump califica a Petro de "líder de narcotráfico" y AMENAZA con tomar medidas severas

En medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y Colombia, Donald Trump no dudó en arremeter contra Gustavo Petro, calificándolo de un "matón y un mal tipo" que "fabrica muchas drogas". Esta nueva declaración del presidente estadounidense surge pocos días después de sus fuertes acusaciones contra el líder colombiano, tildándolo de narcotraficante, lo que ha generado un nuevo enfrentamiento entre ambos países.

En su reciente declaración a los reporteros en el Despacho Oval, Donald Trump no escatimó en criticar a su homólogo colombiano, asegurando que ha causado un daño significativo a su país y que, como consecuencia de sus políticas, "les está yendo muy mal". Las palabras de Trump han vuelto a encender el debate sobre las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Colombia, especialmente en temas como el narcotráfico.

Trump intensifica las acusaciones contra Petro y Colombia por narcotráfico

Días después de anunciar que detendría la ayuda económica a Colombia debido a la falta de acciones contra el narcotráfico, Donald Trump continuó señalando a Gustavo Petro como un "líder del narcotráfico".

El expresidente estadounidense reforzó sus críticas al asegurar que Colombia es un país donde abundan las fábricas de cocaína y se cultivan diversas sustancias ilícitas que, según él, son enviadas a Estados Unidos. Este señalamiento subraya la creciente tensión entre ambos países, especialmente en lo que respecta a la lucha contra las drogas.

Donald Trump califica a Petro de "líder de narcotráfico" y amenaza con tomar medidas severas.

Trump advirtió que, si Colombia no toma medidas concretas para frenar el tráfico de drogas, su administración tomará las acciones necesarias para evitar que esas sustancias sigan ingresando a territorio estadounidense. Con sus palabras, Trump dejó claro que no tolerará que el narcotráfico siga siendo una amenaza para la seguridad en su país, generando un nuevo capítulo de conflicto en las relaciones entre ambos gobiernos.

La tensión entre Colombia y EE. UU. crece

las recientes declaraciones de Donald Trump se producen en un contexto de creciente fricción entre Bogotá y Washington debido a la intensificación de la guerra contra el narcotráfico que EE. UU. ha emprendido. Como parte de sus esfuerzos, Trump ha desplegado navíos y aeronaves militares hacia las aguas del mar Caribe, una acción que ha generado un rechazo absoluto por parte de los gobiernos de Colombia y Venezuela.

La presencia militar estadounidense en la región ha tensado aún más las relaciones, con ambos países cuestionando la legitimidad de estas intervenciones. Cabe resaltar que el 22 de octubre, Estados Unidos llevó a cabo un ataque contra una supuesta narcolancha en el Pacífico colombiano, convirtiéndose en el octavo operativo de este tipo.