ATENCIÓN Estados Unidos: Marshalls plantea abrir nueve nuevas tiendas y EXPANDIR su presencia global

La cadena minorista estadounidense Marshalls, conocida por sus descuentos en ropa y artículos para el hogar, ha anunciado la apertura de nueve nuevas tiendas en varias ciudades de Estados Unidos. Esta expansión forma parte de su estrategia para seguir posicionándose como un actor clave en el mercado y competir directamente con otras grandes marcas. Según lo informado en su página web, Marshalls busca consolidar un total de 1,300 tiendas más a nivel mundial en los próximos años.

Las nuevas aperturas comenzarán este 23 de octubre y se extenderán hasta mediados de noviembre, con tiendas ubicadas en diversas regiones de EE. UU. Esta expansión también incluye la marca hermana de Marshalls, TJ Maxx, que ha reportado un incremento en su número de tiendas en todo el país. Con esta jugada, la empresa busca ampliar su oferta y consolidar su presencia en el mercado minorista estadounidense.

Marshalls abre nuevas tiendas en Estados Unidos

Las tiendas de Marshalls seguirán ofreciendo a los consumidores productos de alta calidad a precios reducidos, una fórmula que ha sido clave en el crecimiento de la compañía desde su fundación hace 69 años. En su segundo informe trimestral, la empresa mencionó que actualmente cuenta con 1,340 tiendas bajo la marca TJ Maxx, que incluyen las de Marshalls, HomeGoods, Sierra y HomeSense. Esta expansión es una muestra de su compromiso con el crecimiento continuo en un mercado cada vez más competitivo.

Entre las nuevas ubicaciones destacadas se encuentran Roseville, Minnesota, y Winsted, Connecticut; que verán la apertura de sus nuevas tiendas este 23 de octubre. Otras aperturas se realizarán en ciudades como Marshall, Missouri (30 de octubre), Bishop, California (30 de octubre), Madisonville, Kentucky (6 de noviembre), Luray, Virginia (13 de noviembre), Calhoun, Georgia (13 de noviembre) y Leesburg, Florida (13 de noviembre). Esta expansión refuerza la posición de Marshalls como un actor clave en el comercio de productos con descuentos en todo EE. UU.

Estrategia de expansión: Marshalls continúa creciendo a nivel mundial

La cadena minorista ha demostrado un crecimiento consistente en los últimos años, destacando por su estrategia de abrir nuevas tiendas en ubicaciones estratégicas para captar un mayor número de clientes. Con esta expansión, Marshalls planea alcanzar su meta de 1,300 tiendas más a nivel global, consolidando su presencia no solo en EE. UU., sino también en mercados internacionales.

El CEO de TJX, Ernie Herrman, comentó que este año la compañía ha visto un aumento neto de 34 tiendas solo en los Estados Unidos, lo que subraya el éxito de su enfoque de expansión. La compañía continúa apostando por su modelo de negocio que combina productos de marca a precios accesibles, lo que la hace atractiva para un amplio espectro de consumidores.