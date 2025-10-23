0
ALERTA en Target: reportan robo de herramienta valuada en $400 y solicitan de inmediato ayuda para localizar al sospechoso

La policía de Brookfield está investigando un robo en la tienda Target ocurrido el 20 de octubre. Si alguien sabe algo, puede reportarlo de forma anónima.

María Zapata
La policía de Brookfield investiga un robo ocurrido en Target el 20 de octubre.
La policía de Brookfield investiga un robo ocurrido en Target el 20 de octubre. | Composición: María Zapata / Líbero
COMPARTIR

Un robo reciente en una tienda Target USA situada en Bluemound Road ha generado gran preocupación entre la comunidad. Las autoridades locales están solicitando la colaboración ciudadana para ayudar a localizar al culpable que se llevó un artículo eléctrico de alto valor. Si tienes información que pueda ayudar en la investigación, es importante que la compartas con las fuerzas del orden.

Target Brookfield

El robo ocurrió en la tienda Target USA de Bluemound Road, según las autoridades.

Walmart detiene temporalmente las contrataciones que implican visa H-1B.

PUEDES VER: ALERTA, inmigrantes en Walmart: reportan SUSPENSIÓN de ofertas de empleo para candidatos que necesitan estas visas

Robo en Target Brookfield: sustraen herramienta valorada en $399.99; buscan al sospechoso

Según informaron fuentes oficiales, el robo ocurrió la noche del 20 de octubre, alrededor de las 9:11 p.m., en la tienda Target Corporation. El Departamento de Policía de Brookfield informó a FOX6 News Milwaukee que el sospechoso se apoderó de una herramienta eléctrica de troquelado Circuit Maker 4, con un valor aproximado de $399.99.

El sujeto salió de la tienda por una puerta de emergencia y huyó rápidamente en una camioneta negra de tamaño compacto. Las autoridades detallaron: "El sospechoso abandonó la tienda por una puerta cortafuegos y se fue en una camioneta negra más pequeña", confirmaron desde la Policía de Brookfield.

¿Cómo ayudar y denunciar de forma anónima en Estados Unidos?

Las fuerzas del orden solicitan la colaboración de la ciudadanía para localizar al individuo involucrado. Quienes tengan información relevante pueden reportarla de forma segura y confidencial.

Target Corporation

El sospechoso huyó de Target USA en una camioneta negra.

Para realizar una denuncia anónima, se puede contactar a Waukesha County Crime Stoppers a través de su sitio oficial o mediante la aplicación móvil P3, disponible para descarga gratuita en App Store y Google Play. FOX6 News Milwaukee destaca la importancia de estos canales para mantener la seguridad en la comunidad y prevenir futuros incidentes.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

