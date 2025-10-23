ALERTA en Target: reportan robo de herramienta valuada en $400 y solicitan de inmediato ayuda para localizar al sospechoso

Un robo reciente en una tienda Target USA situada en Bluemound Road ha generado gran preocupación entre la comunidad. Las autoridades locales están solicitando la colaboración ciudadana para ayudar a localizar al culpable que se llevó un artículo eléctrico de alto valor. Si tienes información que pueda ayudar en la investigación, es importante que la compartas con las fuerzas del orden.

Robo en Target Brookfield: sustraen herramienta valorada en $399.99; buscan al sospechoso

Según informaron fuentes oficiales, el robo ocurrió la noche del 20 de octubre, alrededor de las 9:11 p.m., en la tienda Target Corporation. El Departamento de Policía de Brookfield informó a FOX6 News Milwaukee que el sospechoso se apoderó de una herramienta eléctrica de troquelado Circuit Maker 4, con un valor aproximado de $399.99.

El sujeto salió de la tienda por una puerta de emergencia y huyó rápidamente en una camioneta negra de tamaño compacto. Las autoridades detallaron: "El sospechoso abandonó la tienda por una puerta cortafuegos y se fue en una camioneta negra más pequeña", confirmaron desde la Policía de Brookfield.

¿Cómo ayudar y denunciar de forma anónima en Estados Unidos?

Las fuerzas del orden solicitan la colaboración de la ciudadanía para localizar al individuo involucrado. Quienes tengan información relevante pueden reportarla de forma segura y confidencial.

Para realizar una denuncia anónima, se puede contactar a Waukesha County Crime Stoppers a través de su sitio oficial o mediante la aplicación móvil P3, disponible para descarga gratuita en App Store y Google Play. FOX6 News Milwaukee destaca la importancia de estos canales para mantener la seguridad en la comunidad y prevenir futuros incidentes.