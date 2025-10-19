- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Garcilaso vs Cristal
- Getafe vs Real Madrid
- Cerro Porteño vs Olimpia
- Alajuelense vs Saprissa
- Liverpool vs Manchester United
San Francisco en ALERTA: Donald Trump AMENAZA con enviar tropas para controlar la ciudad
Donald Trump anunció que enviará tropas a San Francisco, en su ofensiva contra ciudades gobernadas por demócratas, alegando un colapso en el orden público.
Donald Trump volvió a desatar la polémica este domingo al declarar en una entrevista con Fox News que enviará tropas a San Francisco, una de las ciudades gobernadas por demócratas que, según él, está "fuera de control". "San Francisco era una de las grandes ciudades del mundo. Hace 15 años, todo salió mal", afirmó el presidente, quien insiste en culpar a la gestión demócrata por los problemas de criminalidad, drogadicción y personas sin hogar.
PUEDES VER: ALERTA migratoria: USCIS puede cancelar la Green Card y DEPORTAR a quienes inicien mal el trámite de ciudadanía
Trump, que ya ha desplegado la Guardia Nacional en Los Ángeles, Washington y Memphis, sostiene que ahora "nos quieren en San Francisco", en referencia a un supuesto deseo de los residentes de que intervenga el gobierno federal.
Una estrategia basada en el miedo y la fuerza
La amenaza de Trump no es aislada. A finales del mes pasado, sugirió públicamente que las ciudades de EE. UU. se conviertan en "campos de entrenamiento" para las fuerzas militares, una propuesta que ha sido duramente criticada por expertos, activistas y políticos opositores. En Los Ángeles, el primer despliegue militar se realizó en junio tras fuertes protestas contra las redadas migratorias masivas. Muchos denunciaron que las operaciones se enfocaban en personas por su raza o idioma, aumentando el temor y la tensión entre comunidades inmigrantes.
Donald Trump amenaza con enviar tropas a San Francisco.
Tras ello, el gobernador de California, Gavin Newsom, condenó enérgicamente la presencia militar, acusando a Trump de utilizar tácticas autoritarias para ganar influencia política en plena campaña electoral.
San Francisco: blanco frecuente del discurso conservador
Para el ala más dura del Partido Republicano, San Francisco representa el "ejemplo perfecto" del supuesto fracaso progresista. En programas de televisión conservadores, la ciudad es mostrada continuamente como el símbolo de la decadencia urbana bajo políticas demócratas: aumento de la indigencia, uso de drogas en espacios públicos y debilitamiento del orden social.
Sin embargo, líderes locales y activistas han señalado que la intervención militar solo empeoraría la situación, criminalizando aún más a poblaciones vulnerables sin atacar las verdaderas causas sociales y económicas del deterioro. Por el momento, no hay fecha oficial para el nuevo despliegue anunciado por Trump, y las autoridades locales no han confirmado si permitirán la entrada de tropas en la ciudad.
- 1
ALERTA migratoria: USCIS puede cancelar la Green Card y DEPORTAR a quienes inicien mal el trámite de ciudadanía
- 2
ALERTA en Walmart: reportan insólita SENTENCIA para hombre que cometió gran robo en tienda y tendrá que pagar fuerte indemnización
- 3
Alerta en Walmart: cuatro muertos y 19 hospitalizados por bacterias en comidas congeladas
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50