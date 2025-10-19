ALERTA mundial: Trump acusa a Petro de fomentar el narcotráfico y CORTA toda la ayuda económica a Colombia

La relación entre Estados Unidos y Colombia atraviesa una grave crisis diplomática tras las recientes declaraciones del presidente Donald Trump. En un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario estadounidense acusó al presidente Gustavo Petro de fomentar el narcotráfico y anunció la cancelación inmediata de toda la ayuda económica que su país destina a Colombia.

La decisión, que implica la suspensión de cientos de millones de dólares en cooperación bilateral, marca un punto de quiebre en la histórica alianza entre ambos países en la lucha contra las drogas y la seguridad regional.

Trump rompe con Colombia y lanza duras acusaciones

En su publicación, el expresidente estadounidense fue tajante: "El presidente Gustavo Petro es un líder del narcotráfico que fomenta la producción masiva de drogas en toda Colombia. A partir de hoy, los pagos y subsidios de Estados Unidos se detendrán por completo". Asimismo, aseguró que el dinero enviado por Washington ha sido mal utilizado por el gobierno colombiano, al que acusó de "estafar" a su país.

Trump aseguró que los fondos no han servido para reducir los cultivos ilícitos ni frenar el avance del negocio de la cocaína, que sigue impactando a la sociedad estadounidense. El republicano también advirtió que si el gobierno colombiano no actúa, Estados Unidos podría intervenir directamente: "Si Petro no cierra los campos de muerte, lo haremos nosotros, y no será de manera amable", afirmó.

Petro responde y advierte sobre consecuencias militares

Donald Trump corta el apoyo económico a Colombia.

Desde Putumayo, el presidente Gustavo Petro rechazó las declaraciones de Trump y expresó su preocupación por la escalada de tensiones. En particular, advirtió que recientes bombardeos de Estados Unidos en el mar Caribe podrían estar afectando a pescadores colombianos, y alertó sobre el riesgo de una ofensiva militar indirecta en la región: "Los misiles están cayendo probablemente sobre lanchas colombianas y sobre pescadores. Ya sabemos que en Trinidad también, sobre pescadores", afirmó.

Petro considera que los recientes operativos estadounidenses podrían vincularse con la retirada de Colombia de la lista de aliados en la lucha antidrogas. Además, señaló que el interés de EE. UU. en Venezuela está relacionado con el petróleo, y advirtió que Colombia podría ser el próximo país en sufrir consecuencias si persiste la estrategia intervencionista.

Corte de ayuda impacta programas clave en Colombia

La medida anunciada por Trump implica la suspensión de los recursos entregados a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), que solo en el año fiscal 2024 canalizó alrededor de 413 millones de dólares a Colombia. Estos fondos apoyaban iniciativas como la sustitución de cultivos ilícitos, el fortalecimiento institucional, el desarrollo rural y el respaldo a las Fuerzas Militares.

Sin este soporte económico, diversos programas sociales y de seguridad podrían verse gravemente afectados, justo en momentos donde la conflictividad interna exige más inversión. Además, Colombia era hasta ahora el país latinoamericano que más recursos recibía de Estados Unidos, lo que refleja la magnitud del impacto que tendrá esta decisión en las finanzas públicas y en la cooperación internacional.

Riesgo diplomático y tensión creciente en la región

La tensión entre ambos gobiernos se intensifica en un contexto marcado por diferencias ideológicas y estratégicas. Mientras Washington endurece su postura frente al narcotráfico, la administración de Petro ha promovido una política de "paz total" que ha sido criticada por sectores conservadores en EE. UU.

Con el anuncio de Trump, la ya deteriorada relación bilateral entra en una nueva fase de incertidumbre. El futuro de la colaboración antidrogas, los acuerdos de seguridad y la cooperación internacional depende ahora de cómo evolucionen las reacciones de ambos gobiernos y del impacto que esta ruptura tenga en el escenario regional.