Reunión CLAVE en Budapest: Donald Trump visitará a Putin para negociar el FIN de la guerra en Ucrania

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se reunirá con Vladímir Putin en Budapest, Hungría, durante las próximas dos semanas con el objetivo declarado de intentar cerrar un acuerdo para poner fin al conflicto en Ucrania.

Trump explicó que su secretario de Estado, Marco Rubio, se reunirá primero con funcionarios rusos como parte de los preparativos para la cumbre. Este será el segundo encuentro cara a cara entre Trump y Putin, luego de la reunión que mantuvieron el 15 de agosto en Alaska.

Trump hizo el anuncio luego de una llamada con Putin y justo un día antes de recibir al presidente ucraniano Volodímir Zelenski en la Casa Blanca, con quien discutirá los avances del conflicto y las posibles vías de paz.

Una reunión diplomática para intentar la paz

Trump confirma nueva reunión con Putin para negociar el fin de la guerra en Ucrania.

Durante su intervención en el Despacho Oval, Trump aseguró: "Probablemente me reuniré con él en las próximas dos semanas" en Budapest, y agregó que aún están por definir ciertos detalles logísticos como el lugar exacto para una cumbre de asesores de alto nivel. Él describió la llamada con Putin como "muy productiva" y señaló que el mandatario ruso lo felicitó por sus gestiones en Oriente Medio.

En su publicación en la red social Truth Social, Trump expresó: "El presidente Putin y yo nos reuniremos…para ver si podemos poner fin a esta guerra ignominiosa entre Rusia y Ucrania". Además, sugirió que el éxito diplomático en Oriente Medio podría fortalecer su posición en las negociaciones con Rusia.

Misiles Tomahawk y reacciones del Kremlin

Trump mencionó la posibilidad de entregar misiles Tomahawk a Ucrania, un movimiento que fue interpretado como una escalada estratégica por parte de la Casa Blanca para presionar a Putin. Desde el Kremlin, advirtieron que dicho suministro representaría un "nuevo nivel de escalada" en el conflicto, intensificando las tensiones diplomáticas entre Rusia y Estados Unidos.

Por su parte, el anuncio de la reunión con Putin llega en un momento delicado, con el conflicto aún activo y numerosas partes internacionales observando. La expectativa es alta sobre si esta cumbre podrá generar avances reales en los esfuerzos diplomáticos por estabilizar la situación en Ucrania.