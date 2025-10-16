Reunión CLAVE en Budapest: Donald Trump visitará a Putin para negociar el FIN de la guerra en Ucrania
Donald Trump confirmó una próxima reunión con Vladimir Putin en Budapest para buscar una salida diplomática al conflicto entre Rusia y Ucrania.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se reunirá con Vladímir Putin en Budapest, Hungría, durante las próximas dos semanas con el objetivo declarado de intentar cerrar un acuerdo para poner fin al conflicto en Ucrania.
PUEDES VER: EXCELENTE NOTICIA para estudiantes inmigrantes: California aplica nuevas leyes para GARANTIZAR su seguridad ante redadas de ICE
Trump explicó que su secretario de Estado, Marco Rubio, se reunirá primero con funcionarios rusos como parte de los preparativos para la cumbre. Este será el segundo encuentro cara a cara entre Trump y Putin, luego de la reunión que mantuvieron el 15 de agosto en Alaska.
Trump hizo el anuncio luego de una llamada con Putin y justo un día antes de recibir al presidente ucraniano Volodímir Zelenski en la Casa Blanca, con quien discutirá los avances del conflicto y las posibles vías de paz.
Una reunión diplomática para intentar la paz
Trump confirma nueva reunión con Putin para negociar el fin de la guerra en Ucrania.
Durante su intervención en el Despacho Oval, Trump aseguró: "Probablemente me reuniré con él en las próximas dos semanas" en Budapest, y agregó que aún están por definir ciertos detalles logísticos como el lugar exacto para una cumbre de asesores de alto nivel. Él describió la llamada con Putin como "muy productiva" y señaló que el mandatario ruso lo felicitó por sus gestiones en Oriente Medio.
En su publicación en la red social Truth Social, Trump expresó: "El presidente Putin y yo nos reuniremos…para ver si podemos poner fin a esta guerra ignominiosa entre Rusia y Ucrania". Además, sugirió que el éxito diplomático en Oriente Medio podría fortalecer su posición en las negociaciones con Rusia.
Misiles Tomahawk y reacciones del Kremlin
Trump mencionó la posibilidad de entregar misiles Tomahawk a Ucrania, un movimiento que fue interpretado como una escalada estratégica por parte de la Casa Blanca para presionar a Putin. Desde el Kremlin, advirtieron que dicho suministro representaría un "nuevo nivel de escalada" en el conflicto, intensificando las tensiones diplomáticas entre Rusia y Estados Unidos.
Por su parte, el anuncio de la reunión con Putin llega en un momento delicado, con el conflicto aún activo y numerosas partes internacionales observando. La expectativa es alta sobre si esta cumbre podrá generar avances reales en los esfuerzos diplomáticos por estabilizar la situación en Ucrania.
- 1
ALARMANTE en Walmart: detienen a un hombre con historial criminal por robar $80 en el área de autocobro
- 2
Alerta en Walmart: cuatro muertos y 19 hospitalizados por bacterias en comidas congeladas
- 3
ALERTA en Walmart: autoridades de Georgia reportan la búsqueda inmediata de hombre acusado de gran ROBO a tienda
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50