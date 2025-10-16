TIEMBLA Venezuela: Gobierno de Donald Trump despliega bombarderos para presionar a Maduro

El gobierno de Donald Trump ha incrementado de forma significativa la presión militar estadounidense contra el presidente autoritario de Venezuela, Nicolás Maduro, con una serie de maniobras aéreas en los últimos días. Entre ellas destacan vuelos prolongados de bombarderos B-52 frente a la costa venezolana, realizados en espacio aéreo internacional, en lo que fue descrito como una clara demostración de fuerza.

Esta exhibición se suma a la creciente concentración de tropas y equipo militar en la región caribeña, como parte de la estrategia de EE.UU. para aumentar la presión sobre el régimen venezolano. Además de los B-52, helicópteros pertenecientes al 160º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales del Ejército han realizado vuelos de entrenamiento cerca de Venezuela.

Aunque oficialmente se afirma que no se trata de preparativos para un ataque, la presencia de esta unidad elite conocida como "The Night Stalkers" brinda al gobierno estadounidense opciones tácticas adicionales para responder a la crisis en Venezuela.

Operaciones encubiertas y despliegue militar en el Caribe

Gobierno de Donald Trump despliega bombarderos cerca de Venezuela.

En paralelo a estas maniobras, se ha informado que la CIA recibió autorización para llevar a cabo operaciones encubiertas dentro de Venezuela. Desde septiembre, fuerzas especiales estadounidenses han atacado al menos cinco embarcaciones sospechosas de narcotráfico frente a las costas venezolanas, en las que murieron 27 personas. Estas acciones forman parte de la campaña para presionar la salida de Maduro del poder.

La presencia militar estadounidense en la región es considerable. Actualmente, hay cerca de 10,000 soldados en bases caribeñas, principalmente en Puerto Rico, junto con unos 2,200 marines en buques de asalto anfibio.

La Marina mantiene ocho buques de guerra y un submarino en la zona. Recientemente, se han visto helicópteros de ataque MH-6 Little Bird y MH-60 Black Hawk, aeronaves clave del 160º Regimiento, sobrevolando áreas estratégicas frente a Trinidad y Tobago, evidenciando la magnitud del despliegue militar.