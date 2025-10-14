EXCELENTE noticia para inmigrantes venezolanos en EE. UU.: estos BENEFICIOS del TPS se mantendrán hasta el 2026

Miles de inmigrantes venezolanos en Estados Unidos recibieron una excelente noticia: pese a la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS), una parte de los beneficiarios podrá conservar sus beneficios migratorios y permisos de trabajo hasta el 2 de octubre de 2026. La medida fue posible gracias a una orden judicial que protege a quienes ya estaban inscritos en la última extensión del programa.

La decisión brinda un alivio significativo a quienes enfrentaban incertidumbre tras el anuncio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre la finalización del TPS para Venezuela. Aunque el gobierno considera que el país ya no reúne las condiciones para seguir dentro del programa, la normativa actual permite que muchos mantengan su estatus migratorio TPS y continúen trabajando legalmente.

¿Por qué se canceló el TPS para venezolanos?

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, concluyó que Venezuela "ya no justifica" la protección otorgada por el TPS. Según el fallo, mantener la designación sería "contrario al interés nacional". Con base en este análisis, el DHS anunció en 2025 la cancelación de la protección otorgada en años anteriores.

Beneficios del TPS se mantendrán hasta el 2026.

El Tribunal Supremo de EE.UU. confirmó esta decisión el 3 de octubre de 2025, autorizando su implementación inmediata. Sin embargo, debido a una orden previa emitida por el Tribunal del Distrito Norte de California, ciertos grupos de venezolanos conservarán sus documentos de autorización de empleo (EAD) y demás beneficios asociados al TPS.

¿Quiénes siguen protegidos por el TPS hasta 2026?

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) informó que los venezolanos que se reinscribieron antes del 5 de febrero de 2025 bajo la extensión del TPS 2023, seguirán protegidos. Estos beneficiarios mantendrán la validez de sus formularios I-797, I-94 y permisos de trabajo hasta el 2 de octubre de 2026, sin necesidad de presentar nuevas solicitudes.

Esto significa que podrán seguir trabajando legalmente en Estados Unidos y conservar su estatus temporal. La extensión automática de estos beneficios representa una garantía migratoria importante en un contexto de cambios y restricciones para los inmigrantes