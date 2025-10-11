- Hoy:
BUENA noticia para inmigrantes venezolanos en EE. UU.: Nobel de la Paz a María Corina Machado renueva la esperanza de cambio
Organizaciones venezolanas en EE. UU. ven el Nobel a María Corina Machado como un impulso clave para la transición democrática en su país.
La comunidad venezolana en Estados Unidos celebró con entusiasmo el Premio Nobel de la Paz otorgado a la líder opositora María Corina Machado, considerándolo un símbolo de esperanza para la ansiada recuperación democrática de Venezuela. En Florida (hogar del 49 % de los cerca de 770,000 venezolanos que residen en EE. UU.) se multiplicaron los mensajes de respaldo y reconocimiento a su trayectoria de lucha pacífica por la libertad.
Organizaciones como la Cámara Venezolano-Americana de Comercio (VACC) y AMAVEX destacaron su lucha por los derechos democráticos, el voto libre y la paz. Para muchos, este reconocimiento internacional podría impulsar una transición pacífica en Venezuela y revitalizar el apoyo internacional.
Un Nobel que alienta la esperanza de cambio
La Cámara Venezolano-Americana de Comercio (VACC), con sede en Miami, calificó el galardón como "un faro de esperanza y un testimonio de la incansable lucha" de Machado. La Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (AMAVEX) agregó que el reconocimiento reafirma el compromiso con una transición democrática en Venezuela.
Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado devuelve la esperanza a inmigrantes venezolanos en EE. UU.
Florida es el epicentro de la comunidad venezolana en Estados Unidos, con un 49% del total nacional, y se ha convertido en un punto clave para la organización política en el exilio. AMAVEX, que coordinó el Centro Electoral de Miami durante las elecciones y primarias venezolanas, recordó que Machado "ha defendido con dignidad la libertad de todo un país".
Apoyos políticos y reacciones encontradas
El Venezuelan American Caucus (VAC) también celebró el reconocimiento, señalando que es un premio "a la constancia, la resiliencia y la lucha pacífica". Su presidenta, Adelys Ferro, afirmó que la líder opositora "se lo merece" por su entrega a la causa democrática, incluso frente a adversidades.
En el plano político, la nominación de Machado fue respaldada por figuras republicanas como Marco Rubio, Rick Scott y María Elvira Salazar. Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas: un asesor de la Casa Blanca criticó al Comité del Nobel por priorizar la política, señalando que el expresidente Donald Trump también aspiraba al galardón.
