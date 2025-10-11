0
ALERTA con los agentes de inmigración en EE. UU.: por estas 4 conductas puedes perder la VISA de turista y ser DEPORTADO de inmediato

A la hora de ingresar a Estados Unidos, es importante tomar en cuenta una serie de precauciones. ¿Qué acciones pueden perjudicar tu proceso de entrada al país?

Te revelamos las 4 conductas que pueden hacer que pierdas la VISA de turista y seas deportado.
Recientemente, un abogado de inmigración ha decidido compartir un importante video en el que revela las acciones y negligencias que podrían ser vistas como un uso indebido de la visa de turista en Estados Unidos.

Tal como mencionó y así como lo difundió 'La Nación', ciertas conductas podrían dar como resultado la anulación de la visa o, en casos extremos, en la deportación del viajero. Si bien, las autoridades no siempre detallan las razones detrás de estas decisiones, hay comportamientos específicos que suelen ser identificados como indicadores de riesgo por parte de los agentes de inmigración.

Por estas 4 conductas puedes perder la VISA de turista y ser deportado

En esta nota de Líbero, te contamos lo que expuso el especialista en temas migratorios, Julio Oyhanarte, quien usó las redes para referirse a los cuatro errores frecuentes que pueden resultar en la cancelación de la visa de turista o incluso en la deportación de quienes intenten ingresar al país de Donald Trump. A continuación, las acciones:

    1. No demostrar lazos sólidos con el país de origen: frente a la falta de empleo, estudios, actividades económicas o la ausencia de familiares directos, pueden generar sospechas entre las autoridades migratorias.
    2. Viajar con demasiada frecuencia o permanecer por períodos prolongados en EE. UU. puede ser perjudicial: Pese a que no existe un límite específico en la ley, un historial de entradas y salidas que sugiera una residencia en el país puede llevar a la cancelación de la visa.
    3. Comportamientos sospechosos al llegar a Estados Unidos: no justificar de manera adecuada el motivo del viaje, el lugar de alojamiento o la forma de financiar la estancia puede generar desconfianza.
    4. Llevar objetos que sugieran una intención diferente a la de turismo, como currículos, herramientas de trabajo o equipaje excesivo, pues puede ser interpretado como un indicio de que se busca establecerse en EE. UU.

Asimismo, el especialista resaltó que la visa de turista permite ingresar a la nación americana por un período que depende del criterio del agente migratorio al momento de la entrada. "Mucha gente asume que son seis meses, pero eso es solo si el oficial así lo decide; en algunos casos, se otorgan menos días", acotó.

La importancia del formulario I-94 para ingresar a EE. UU.

En este contexto, el abogado recomendó a los viajeros que, al llegar al suelo estadounidense, consulten el formulario I-94, el cual es fundamental para verificar la duración de la estancia permitida y el estatus migratorio asignado.

Para acceder a esta información, sugirió visitar la página web de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), donde, ingresando los datos del pasaporte, se puede confirmar el tiempo autorizado de permanencia en EE. UU.

