MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes: USCIS anuncia nuevos requisitos y el proceso CLAVE para solicitar asilo en EE. UU.
Tras las constantes redadas y deportaciones; a continuación, te revelamos cómo solicitar asilo en Estados Unidos y qué debes tomar en cuenta.
IMPORTANTE. Es bueno conocer que, el asilo en Estados Unidos, se encuentra destinado para todos los extranjeros que temen regresar a su país de origen debido a la posibilidad de enfrentar persecución. Es bueno conocer el correcto procedimiento para solicitar asilo, el cual permite a los solicitantes buscar protección y seguridad en un nuevo entorno. AQUÍ más detalles y a quiénes beneficia.
PUEDES VER: MALA NOTICIA de USCIS para inmigrantes: nuevo requisito para la CIUDADANÍA PREOCUPA incluso a solicitantes sin antecedentes penales
USCIS anuncia nuevos requisitos y el proceso CLAVE para solicitar asilo en EE. UU.
Los requisitos para empezar con la solicitud de asilo en el país de Donald Trump son claros y específicos. Según información de USA.gov, para que un inmigrante sea elegible, debe ser necesario lo siguiente:
USCIS anuncia nuevos requisitos y el proceso para solicitar asilo en EE. UU.
- Encontrarse físicamente en el país norteamericano.
- Demostrar haber sufrido o temer persecución en tu nación de origen debido a ciertos factores, tales como raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social o ideología política.
Al respecto, para obtener información más información sobre el proceso, es recomendable visitar el sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS), la cual siempre comparte actualizaciones.
En la plataforma, podrás encontrar instrucciones sobre cómo presentar el formulario I-589, así como orientaciones sobre la posibilidad de traer a tu familia, buscar empleo y solicitar la residencia permanente, conocida como Green Card. En tanto, es bueno añadir que, no se puede iniciar o completar una solicitud de asilo por teléfono; por eso se sugiere usar las herramientas disponibles en el sitio de USCIS.
Asilo en EE. UU.: ¿Es posible patrocinar a un cónyuge o a un hijo?
Por otro lado, si llegaste a EE. UU. en calidad de asilado en los últimos dos años, sí hay una posibilidad de patrocinar a un cónyuge e hijos que cumplan con los requisitos necesarios.
Es fundamental conocer sobre el proceso de patrocinio familiar para el asilo. Entre los aspectos a considerar se encuentran: quiénes son elegibles para actuar como patrocinadores, qué familiares pueden ser patrocinados bajo esta categoría y cómo descargar y completar el Formulario I-730, el cual es muy relevante para solicitar el asilo de los seres más queridos.
