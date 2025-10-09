MALA noticia para inmigrantes: venezolano es detenido por ICE y enfrenta deportación en EE. UU.

Una simple cita migratoria cambió la vida de Alejandro Rosario, un inmigrante venezolano que vivía en Estados Unidos junto a su esposo, el puertorriqueño Alberto Santell. Ambos vivían en Texas y esperaban avanzar con su trámite de residencia permanente, pero una revisión rutinaria por parte de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) terminó con Rosario detenido y, meses más tarde, con una orden definitiva de deportación.

La historia, contada por Santell al medio El Nuevo Día, expone los vacíos del sistema migratorio y la falta de empatía en casos donde los inmigrantes no tienen antecedentes criminales y sí un fuerte arraigo en el país. "Me hubiera gustado que el proceso fuera más humano", expresó el puertorriqueño, tras confirmar que su esposo tiene todos sus impuestos al día y ningún antecedente negativo.

Una historia de amor marcada por la distancia y la persecución

La relación entre Rosario y Santell comenzó hace ocho años, cuando se conocieron durante unas vacaciones en Florida. Tras ser deportado en una primera ocasión, el venezolano fue perseguido en su país por ser parte de la comunidad LGBT+, lo que lo motivó a regresar a EE. UU. en 2022. Esta vez, cruzó la frontera y se entregó voluntariamente a las autoridades, quienes le otorgaron una orden de supervisión y permiso de trabajo.

Venezolano es detenido por ICE en EE. UU. y enfrenta deportación.

En 2023, la pareja se casó legalmente y al año siguiente presentó el formulario I-130 para iniciar el trámite de residencia permanente por matrimonio. Sin embargo, en medio del proceso, Rosario fue detenido nuevamente. Primero fue recluido en el centro de Karnes County y luego trasladado a Río Grande, donde las condiciones de visita se volvieron mucho más duras. "Fue una película de terror", recordó Santell tras ver a su esposo tras un cristal.

Problemas legales, estafas y una decisión devastadora

El proceso judicial no fue sencillo. Santell reveló que ya han invertido más de US$20.000 en gastos legales, sin obtener los resultados esperados. "La comunicación con el abogado fue pésima", denunció. Incluso, estuvieron a punto de ser víctimas de fraude migratorio, cuando una persona se hizo pasar por abogada y pidió US$1.500 para continuar el caso. Al verificar su identidad, descubrieron que era una estafa.

Finalmente, a fines de septiembre, llegó la peor noticia: Alejandro Rosario perdió su caso y será deportado. Aunque el formulario I-130 sigue en curso, la situación legal del venezolano queda en el aire. Desde Texas, Santell evalúa la posibilidad de mudarse a España o Canadá, pero la falta de visa vigente y las condiciones del caso hacen que planear el futuro sea extremadamente difícil. "Regresar a Venezuela no es una opción", aseguró.