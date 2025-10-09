¡Confirmado! NO SOLO el lunes 13 de octubre es feriado en Estados Unidos en 2025: se viene otro fin de semana largo

¡Prepárate, que el lunes es feriado! El Gobierno de Estados Unidos ha publicado oficialmente el calendario de feriados de 2025, ofreciendo a los ciudadanos la oportunidad de planificar con anticipación sus descansos, viajes y reuniones familiares.

Estos días festivos no solo conmemoran momentos históricos y culturales importantes, sino que también brindan la oportunidad de disfrutar de un merecido descanso del trabajo o los estudios, aprovechando al máximo el tiempo libre.

¿Qué feriado se celebra en octubre de 2025?

El Gobierno de Estados Unidos ha publicado el calendario oficial de feriados federales para la segunda mitad de 2025. Entre ellos, los ciudadanos podrán disfrutar de un día de descanso el lunes 13 de octubre, fecha en la que se celebra el Columbus Day (Día de la Raza o Descubrimiento de América) en el país.

¿Qué día festivo se celebra el 13 de octubre de 2025?

Este año, el lunes 13 de octubre es feriado por el Columbus Day, también conocido como Día de la Raza o Día de Colón. Esta fecha conmemora la llegada de Cristóbal Colón al continente americano en 1492 y se celebra cada segundo lunes de octubre.

Para millones de estadounidenses, el lunes será feriado, lo que permitirá disfrutar de un fin de semana largo antes de que termine el año. Este será el último puente oficial de 2025 que caiga en lunes o viernes, ya que los próximos feriados federales no coincidirán con el inicio o el final de la semana laboral.

Columbus Day conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América.

No solo el lunes 13 de octubre es feriado en Estados Unidos en 2025: próximos días festivos

Después del Columbus Day, el próximo feriado importante será el martes 11 de noviembre, cuando se celebra el Día de los Veteranos (Veterans Day). Esta jornada rinde homenaje a quienes han servido en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Durante esta fecha, las oficinas gubernamentales, los bancos y muchas empresas privadas permanecen cerrados, aunque los cajeros automáticos y la banca en línea continúan funcionando con normalidad. Este feriado es fundamental para recordar la dedicación y el sacrificio de los veteranos estadounidenses.

Para el resto de los feriados de 2025, Estados Unidos tiene dos fechas destacadas:

Día de Acción de Gracias, jueves 27 de noviembre : uno de los feriados más importantes del país, centrado en la gratitud y la unión familiar. Además, marca el inicio de la temporada de compras navideñas.

: uno de los feriados más importantes del país, centrado en la gratitud y la unión familiar. Además, marca el inicio de la temporada de compras navideñas. Navidad, jueves 25 de diciembre: festividad cristiana que celebra el nacimiento de Jesús, reuniendo a familias y comunidades, con intercambio de regalos y celebraciones tradicionales, especialmente relevante para la comunidad latina.

Estos días también implican el cierre de oficinas públicas y de muchas actividades laborales, ofreciendo a todos la oportunidad de descansar y compartir con sus seres queridos.