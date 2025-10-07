Aviso importante: con el inicio del último trimestre de este 2025, muchos padres de familia se han mostrado interesados en saber la fecha del próximo fin de semana largo que se llevará a cabo en EE. UU., con el fin de planificar el calendario escolar de sus hijos. Según la última orden del Gobierno de Trump, las instituciones educativas a nivel nacional suspenderán actividades durante 24 horas en octubre.

Esta sorpresiva decisión generará un considerable impacto en los estudiantes de todos los niveles, tanto en clases presenciales como virtuales, pues no tendrán sesiones académicas durante ese día. ¿Qué más se sabe al respecto? ¿En qué fecha? AQUÍ los detalles.

Escuelas en EE. UU. cerrarán en esta fecha de octubre: ¿cuándo y cuál es el motivo?

El próximo lunes 13 de octubre, los estudiantes en Estados Unidos no asistirán a clases debido a un feriado nacional. Si bien, la decisión de abrir o cerrar las escuelas varía, dependiendo de cada distrito escolar, la mayoría de las instituciones educativas públicas del país se alinean con esta fecha registrada en el calendario laboral oficial.

Tras estos constantes cambios, se ha recomendado incluso que los padres y estudiantes verifiquen las disposiciones específicas de su distrito. Actualmente, el Gobierno ha confirmado el feriado y, con ello, se anunció la suspensión de actividades en diversas áreas educativas.

Los distritos como el Distrito Escolar de Beaverton, las Escuelas Públicas del Condado de Palm Beach, el Condado de Montgomery, Distrito Escolar Unificado de Anaheim y las Escuelas Públicas de Seattle han incluido esta fecha en sus calendarios escolares.

Con la drástica medida y las faltas de clase, sin duda, se perjudica a los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria en el país americano.

¿Qué más estará cerrado el próximo lunes 13 de octubre?

En EE. UU., según la información proporcionada por USA.Gov en su página oficial, durante estos días festivos, se suspenden las actividades en todos los bancos, oficinas gubernamentales y una variedad de negocios del sector privado.

Por otro lado, se recomienda estar al pendiente de las páginas oficiales de cada servicio y consultar revisar el calendario de cada distrito y sus actividades.