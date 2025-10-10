Importante. Las últimas acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) han traído como resultado la separación inmediata de ciertas familias de inmigrantes en Estados Unidos; incluso, con mayor frecuencia en los casos de los indocumentados que son deportados y que sus hijos poseen la ciudadanía estadounidense.

Ante esta complejidad, en esta nota te compartimos más detalles sobre esta difícil realidad que enfrentan muchas familias en el contexto de la inmigración y qué sucede con los menores que son alejados de sus progenitores tras las radicales medidas del presidente de EE. UU, Donald Trump.

¿Qué sucede en EE. UU. con los hijos de inmigrantes cuando los padres son deportados?

Según un reciente informe de CNN, se reveló que, cerca de 100 niños ciudadanos estadounidenses, se encuentran en una situación de vulnerabilidad en el país americano, pues prácticamente son "huérfanos", luego de la aplicación de las leyes de inmigración por parte del ICE.

Y es que, según el medio, no existe un seguimiento adecuado de estos casos, lo que podría agravar la situación, considerando que hay casi dos millones de niños con ciudadanía estadounidense cuyos padres son indocumentados.

Esto sucede en EE. UU. con los hijos de inmigrantes cuando los padres son deportados.

Sin la presencia de sus progenitores, estos menores pueden ser cuidados por familiares o amigos. Aquellos que poseen un pasaporte estadounidense tienen la opción de salir del país para reunirse con sus padres deportados. No obstante, muchos de estos niños no cuentan con dicho documento, y el proceso para obtenerlo puede ser prolongado, lo que les impide viajar al país donde se encuentran sus padres.

En tanto, con respecto al protocolo del ICE, la directiva señaló que el personal de la agencia debe facilitar que los padres detenidos busquen alternativas de cuidado para sus hijos menores antes de ser arrestados.

En el caso que el detenido no pueda gestionar esta búsqueda en el momento de su detención, o si hay sospechas de abuso o negligencia hacia los menores, el personal del ICE está obligado a contactar a las autoridades locales de bienestar infantil o a la policía para que asuman la custodia de los niños.

¿Qué hace el gobierno con los menores que quedaron solos tras deportación de sus padres?

Es importante señalar que, la mayor parte de los menores se encuentra bajo la custodia del gobierno de Estados Unidos, pues muchos fueron arrestados por las autoridades migratorias al intentar cruzar la frontera o tras haber llegado a la atención de los organismos de inmigración en un momento posterior a su cruce.

De igual manera, el ICE tiene la responsabilidad de comunicarse con la autoridad local de bienestar infantil o con la agencia policial correspondiente para que se haga cargo de la custodia de los menores involucrados. Esta acción es fundamental para garantizar la protección y el bienestar de los niños en situaciones que lo requieran.