CRISIS educativa para latinos: EE. UU. recorta visas estudiantiles y COMPLICA ingreso a universidades

La emisión de visas estudiantiles en Estados Unidos cayó drásticamente en agosto de 2025, afectando especialmente a países de América Latina. En este contexto, Perú fue el segundo país latinoamericano con mayor caída en la aprobación de este tipo de visado, justo cuando inicia el ciclo académico en la mayoría de universidades del país norteamericano.

Según datos oficiales, el gobierno de Donald Trump ha endurecido los procesos de revisión y aprobación de visas, lo que ha impactado directamente a estudiantes internacionales. En total, EE. UU. emitió un 19.1% menos de visas de estudiantes en comparación con agosto de 2024.

Perú entre los más golpeados por la caída de visas estudiantiles

Perú registró la segunda mayor caída en la emisión de visas estudiantiles entre los países de América Latina durante agosto de 2025, mes clave para el inicio del año académico en universidades de Estados Unidos. De acuerdo con cifras oficiales, la disminución fue del 11%, un retroceso considerable respecto al mismo mes del año anterior. Otros países de la región también reflejaron descensos importantes en las visas de estudiante: Colombia con un -16%, México con un -10%, y Brasil con un -6,8%.

EE. UU. recorta visas estudiantiles para América Latina.

Este escenario refleja un cambio en la política migratoria de Estados Unidos que está afectando a jóvenes peruanos que aspiraban a formarse académicamente en el extranjero. El acceso a universidades en EE. UU. se complica, y con ello, las oportunidades de desarrollo profesional para cientos de estudiantes del país.

Caída global y tensiones diplomáticas

El descenso no se limita a América Latina. India, el país que más estudiantes enviaba a EE. UU., sufrió una caída del 44% en la emisión de visas estudiantiles. Le siguió China, con una disminución del 12%, en medio de tensiones políticas con Washington.

Además, estudiantes provenientes de países de mayoría musulmana, como Irán, enfrentaron caídas dramáticas, con una reducción del 86%. El gobierno estadounidense también ha justificado la revocación de visas alegando razones de seguridad nacional o política exterior, como críticas contra Israel.