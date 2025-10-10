- Hoy:
Medios de Estados Unidos informan así crisis política en Perú: "Dina Boluarte es DESTITUIDA"
La destitución de Dina Boluarte ha tenido gran eco internacional. Medios de Estados Unidos resaltan la crisis política y el aumento de la inseguridad en Perú.
La destitución de la presidenta peruana marca un giro histórico en la actual crisis política del país. Tras semanas de enfrentamientos entre el Congreso y el Ejecutivo, la vacancia de Dina Boluarte fue aprobada en medio de un clima de confrontación, protestas y desconfianza institucional. Lo ocurrido no solo sacudió a la clase política local, sino que también captó la atención de medios internacionales, especialmente de Estados Unidos.
Medios estadounidenses reaccionan ante la crisis peruana
La cobertura mediática internacional fue inmediata. The New York Times tituló en español: "Dina Boluarte es DESTITUIDA mientras Perú experimenta un AUMENTO de criminalidad", destacando el contexto de inseguridad y polarización en el que se produce su salida. Por su parte, CNN en Español optó por un enfoque biográfico con el titular "Quién es Dina Boluarte, la presidenta de Perú que fue destituida por el Congreso", mientras que BBC Mundo centró su análisis en la inestabilidad institucional: "El Congreso de Perú destituye a Dina Boluarte como presidenta en medio de la crisis de violencia que azota el país".
Captura: Portada del diario New York Times
Captura: Portada del diario BBC
Estas coberturas coinciden en proyectar a Perú como un país en un momento crítico, con desafíos políticos y sociales que trascienden fronteras. El eco internacional refuerza la idea de que la vacancia presidencial no es un hecho aislado, sino parte de un escenario más amplio de crisis democrática.
Un país en tensión
La destitución ocurre en paralelo a un repunte de la violencia urbana y a un clima de inseguridad creciente. Diversos sectores sociales denuncian que el quiebre político coincide con el aumento de delitos comunes y un debilitamiento de las instituciones encargadas de garantizar el orden público. Las imágenes de manifestaciones, bloqueos y enfrentamientos en distintas regiones dan cuenta de un país fracturado y en alerta.
El reto inmediato recae ahora sobre el Congreso y los actores políticos que deberán definir una transición ordenada. Además de designar nuevas autoridades, el país enfrenta la necesidad urgente de recuperar la confianza ciudadana y estabilizar el sistema democrático.
Mirada internacional sobre un futuro incierto
Mientras Perú busca reencaminarse, las portadas de medios como The New York Times, CNN y BBC muestran al mundo un país sumido en un punto de inflexión. Lo que ocurra en los próximos días no solo marcará la nueva hoja de ruta política, sino también la imagen internacional de un país que enfrenta su crisis institucional más delicada en años.
