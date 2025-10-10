Visa americana en PELIGRO: cierre temporal de la Embajada de Estados Unidos en México genera alarma

La tensión política en Washington ya tiene repercusiones en México. Desde el 1 de octubre, Estados Unidos entró en un cierre administrativo federal, luego de que el Congreso no alcanzara un acuerdo presupuestario. Esta parálisis gubernamental obligó a la Embajada de EE. UU. en México a anunciar un cierre parcial de operaciones, generando incertidumbre entre miles de personas que tienen trámites de visa y pasaporte en curso.

Este es el primer shutdown desde 2019 y, aunque los servicios consulares continúan activos, las autoridades advirtieron que los tiempos de atención podrían cambiar dependiendo de cómo evolucione la crisis política.

Solicitantes de visa podrían experimentar demoras.

¿Qué significa para quienes tienen citas de visa?

Los turnos programados no serán cancelados, pero podrían sufrir demoras. La Embajada recomienda a los solicitantes consultar únicamente fuentes oficiales para mantenerse informados sobre cambios de horarios o disponibilidad.

Canales de información limitados

Por falta de recursos, las redes sociales de la Embajada tendrán actividad reducida. Solo se compartirán avisos de emergencia, mientras que el sitio web oficial será el único canal confiable para verificar el estado de trámites, operaciones consulares y nuevas disposiciones.

¿Por qué se dio este cierre?

La causa principal es el bloqueo político entre demócratas y republicanos que impidió aprobar el presupuesto a tiempo. Esto dejó sin financiamiento a áreas no esenciales del gobierno, afectando desde museos y parques nacionales hasta ciertas actividades consulares.

Aunque por ahora el impacto es limitado, si el cierre se prolonga podría afectar sectores estratégicos, incluyendo la relación bilateral entre México y EE. UU., sobre todo en temas migratorios y de seguridad fronteriza.