0
EN VIVO
Bolivia vs Jordania por amistoso
EN DIRECTO
Perú vs Chile por el Clásico del Pacífico

Visa americana en PELIGRO: cierre temporal de la Embajada de Estados Unidos en México genera alarma

El cierre del gobierno de Estados Unidos afecta los servicios consulares en México. Trámites de visa podrían sufrir demoras y cambios de horario.

Dara Rojas
Embajada de Estados Unidos en México enfrenta cierre parcial
Embajada de Estados Unidos en México enfrenta cierre parcial | Composición: Líbero/ Dara Rojas
COMPARTIR

La tensión política en Washington ya tiene repercusiones en México. Desde el 1 de octubre, Estados Unidos entró en un cierre administrativo federal, luego de que el Congreso no alcanzara un acuerdo presupuestario. Esta parálisis gubernamental obligó a la Embajada de EE. UU. en México a anunciar un cierre parcial de operaciones, generando incertidumbre entre miles de personas que tienen trámites de visa y pasaporte en curso.

Viajar a EE. UU. sin visa ahora es posible con este programa

PUEDES VER: Estados Unidos lanza programa que te permitirá ingresar SIN VISA: conoce AQUÍ si calificas

Este es el primer shutdown desde 2019 y, aunque los servicios consulares continúan activos, las autoridades advirtieron que los tiempos de atención podrían cambiar dependiendo de cómo evolucione la crisis política.

Visa

Solicitantes de visa podrían experimentar demoras.

¿Qué significa para quienes tienen citas de visa?

Los turnos programados no serán cancelados, pero podrían sufrir demoras. La Embajada recomienda a los solicitantes consultar únicamente fuentes oficiales para mantenerse informados sobre cambios de horarios o disponibilidad.

Canales de información limitados

Por falta de recursos, las redes sociales de la Embajada tendrán actividad reducida. Solo se compartirán avisos de emergencia, mientras que el sitio web oficial será el único canal confiable para verificar el estado de trámites, operaciones consulares y nuevas disposiciones.

¿Por qué se dio este cierre?

La causa principal es el bloqueo político entre demócratas y republicanos que impidió aprobar el presupuesto a tiempo. Esto dejó sin financiamiento a áreas no esenciales del gobierno, afectando desde museos y parques nacionales hasta ciertas actividades consulares.

Aunque por ahora el impacto es limitado, si el cierre se prolonga podría afectar sectores estratégicos, incluyendo la relación bilateral entre México y EE. UU., sobre todo en temas migratorios y de seguridad fronteriza.

Lo más visto

  1. ALERTA ICE en tiempo real: consejos que inmigrantes comparten por WhatsApp para evitar deportaciones

  2. MALA NOTICIA de USCIS para inmigrantes: nuevo requisito para la CIUDADANÍA PREOCUPA incluso a solicitantes sin antecedentes penales

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano