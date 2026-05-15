Confirman que estadio a más de 4 mil metros de altura albergará partidos de la liga peruana

Un nuevo estadio se suma al sistema del fútbol peruano. Se conoció que el club Deportivo Ecosem Pasco tiene definido su nuevo escenario, que se ubica a más de 4.000 metros y que seguramente será una auténtica fortaleza para sus encuentros en la Liga 3.

Tras no aprobarse el estadio Daniel Alcides Carrión, finalmente los azulgranas debieron buscar otro recinto de la región Pasco y les fue aprobado el Estadio La Amistad, ubicado en la localidad de Colquijirca, a 4.082 m s. n. m.

“Después de mucho esfuerzo, trabajo constante y compromiso, hoy anunciamos con orgullo que hemos conseguido la certificación de nuestro Estadio La Amistad, escenario donde el club Deportivo Ecosem Pasco será local oficialmente", se lee en un comunicado emitido por Ecosem.

Estadio La Amistad, en Cerro de Pasco

“Este logro representa el esfuerzo de toda una institución, directiva, colaboraddores, jugadores e hinchada que nunca dejaron de creer en este proyecto deportivo”, agregó el club.

Recordemos que un equipo de Cerro de Pasco ya viene jugando en Liga 2: Unión Minas, que, tras no tener un recinto aprobado en su zona, venía disputando sus encuentros en el IPD Huancayo.

¿Cuándo comienza la Liga 3 2026?

Recientemente se confirmó que la Liga 3 2026 comenzará este 24 de mayo y contará con la participación de 37 equipos. El campeón asciende a la Liga 2, mientras que el subcampeón disputará un repechaje ante el segundo de la Copa Perú por un cupo en la Segunda División.