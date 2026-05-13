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Un nuevo 'Sekou Gassama' llega para jugar en el fútbol peruano
El delantero marfileño Oki Niguessan reforzará a UDA de Huancavelica en la Liga 3 con la misión de destacar a punta de goles y dar el salto al fútbol profesional peruano.
La moda africana llega a la Liga 3. Llegó a nuestro país el delantero Oki Niguessan Ezechiel, quien jugará por el club UDA de Huancavelica con la esperanza de dejar una mejor imagen que la mostrada por Sekou Gassama en Universitario de Deportes.
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Oki Niguessan, de 21 años, viene de ser goleador de la Liga 3 de Marruecos en el 2025. Anteriormente, también destacó en Costa de Marfil, su país de nacimiento, durante la temporada 2024.
Su objetivo es realizar una gran campaña en la Liga 3 y hacerse conocido a punta de goles para despertar el interés de clubes de la Liga 1.
Su representante, Michael Eta, contó que Niguessan llegó muy emocionado al Perú y confía en superar las expectativas en el fútbol peruano.
Cabe recordar que UDA de Huancavelica acaba de quedarse sin entrenador tras la salida de Erick Torres por diferencias con la directiva. En su reemplazo llegó Carlos Tinoco, quien dirigió a San Marcos FC en la Liga 2 antes de que el club se retirara de la competencia.
La Liga 3, que viene a ser la tercera división del fútbol peruano, arranca a fines de mayo, reúne 37 clubes, que se dividen en cuatro grupos por zonas. El campeón asciende a la Liga 2.
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