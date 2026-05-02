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Sekou Gassama celebró título de otro club que no es Universitario de Deportes

¿Nuevo equipo para el africano? Sekou Gassama no pasa por un buen momento en Universitario de Deportes y sorprende celebrando título de otro club.

Luis Blancas
Sekou Gassama celebró campeonato de otro club que no es Universitario de Deportes
Sekou Gassama celebró campeonato de otro club que no es Universitario de Deportes | Foto: Universitario
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Universitario de Deportes, bajo la dirección técnica de Jorge Araujo, ha decidido no convocar a Sekou Gassama de cara a los duelos del Torneo Apertura de la Liga 1. Sin embargo, mientras esto ocurre, el futbolista africano celebró el título de otro club que no es la escuadra merengue.

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Sekou Gassama celebró campeonato de otro club que no es Universitario de Deportes

Gassama recurrió a sus redes sociales para festejar el tricampeonato nacional del equipo de balonmano del Sporting de Lisboa, que superó al Porto en la Liga de Portugal 2026.

Sekou Gassama celebró el título de su hermano, Mamadou Gassama, en el equipo de balonmano de Sporting de Lisboa

Sekou Gassama celebró el título de su hermano, Mamadou Gassama, en el equipo de balonmano de Sporting de Lisboa

El jugador de Universitario envió su felicitación a su hermano Mamadou Gassama, integrante del plantel principal del club portugués campeón.

Con este título, Sekou Gassama deja atrás su complicado paso por Universitario de Deportes para celebrar el tercer trofeo consecutivo conseguido por su hermano en Sporting de Lisboa (balonmano).

Sekou Gassama en Universitario de Deportes 2026

Gassama solo ha participado en dos partidos oficiales frente a Cienciano y Alianza Lima por el Torneo Apertura de la Liga 1, debido a lesiones y a una decisión técnica del entrenador Jorge Araujo, ya que en los tres últimos duelos ante Deportivo Garcilaso, Alianza Atlético y Juan Pablo II no integró la convocatoria.

Además, su discreto desempeño en los enfrentamientos que disputó llevó a la directiva merengue, liderada por Franco Velazco, a evaluar su continuidad, y todo apunta a que no seguirá en el equipo crema al término del primer campeonato del 2026.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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