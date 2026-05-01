Barcelona vs Osasuna EN VIVO: hora, canal, apuestas y alineaciones por LaLiga de España

Barcelona vs Osasuna EN VIVO protagonizarán uno de los partidos más emocionantes de la fecha 34 de LaLiga de España este sábado 2 de mayo a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora española) en El Sadar. La transmisión de este encuentro estará a cargo del canal ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus para toda Sudamérica, mientras que en España se podrá ver por DAZN y LaLiga.

Barcelona vs Osasuna: ¿cómo llegan ambos a este partido?

Barcelona y Osasuna llegan a este duelo con realidades completamente diferentes. Mientras los azulgranas luchan por el título de LaLiga, los locales buscan meterse en puestos de clasificación a torneos internacionales.

Los dirigidos por Hansi Flick están en el primer lugar con 85 unidades, nueve más que el Real Madrid, por lo que deberán sacar un triunfo para seguir en lo más alto de la tabla y acercarse al título liguero. Osasuna, por su parte, está en la novena casilla con 42 puntos, a solo dos de Getafe, cuadro que se está quedando con un cupo a la Conference League.

Previo a este encuentro, los azulgranas consiguieron un gran triunfo por 2-0 ante Getafe y, aunque perdieron a Lamine Yamal, sí cuentan con Frenkie de Jong. Osasuna, por su parte, derrotó por 2-1 a Sevilla.

Barcelona jugará ante Osasuna por la fecha 34 de LaLiga de España.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Osasuna por LaLiga de España?

El duelo entre Barcelona vs Osasuna por la fecha 34 de LaLiga de España se jugará a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora española).

¿Dónde ver Barcelona vs Osasuna por LaLiga de España?

La transmisión del Barcelona vs Osasuna estará a cargo del canal internacional ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus para toda Sudamérica. Si te encuentras en España, puedes sintonizarlo vía DAZN, LaLiga+ y DAZN LaLiga 2.

Barcelona vs Osasuna: posibles alineaciones

Barcelona : Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri; Roony Bardghji, Dani Olmo, Fermín López y Robert Lewandowski.

: Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri; Roony Bardghji, Dani Olmo, Fermín López y Robert Lewandowski. Osasuna: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Enzo Boyomo, Alejandro Catena, Abel Bretones; Lucas Torró, Jon Moncayola, Iker Muñoz; Rubén García, Aimar Oroz y Ante Budimir.

Barcelona vs Osasuna: cuotas y apuestas

CASA DE APUESTAS BARCELONA EMPATE OSASUNA Betsson 4.45 3.95 1.75 Betano 4.70 4.10 1.75 Bet365 4.50 4.00 1.70 Coolbet 5.00 4.00 1.72 Doradobet 4.90 3.98 1.76

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