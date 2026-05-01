Barcelona vs. Osasuna por LaLiga: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

Barcelona vs. Osasuna chocan este sábado 2 de mayo por la fecha 34 de LaLiga EA Sports. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO y EN DIRECTO.

Jostein Canales
Barcelona y Osasuna juegan este sábado por la fecha 34 de LaLiga EA Sports 2025-2026.
Barcelona y Osasuna juegan este sábado por la fecha 34 de LaLiga EA Sports 2025-2026. | Foto: C. A. Osasuna / FC Barcelona
Barcelona vs. Osasuna se enfrentan este sábado 2 de mayo, en el Estadio El Sadar de Pamplona, en un encuentro correspondiente a la fecha 34 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en distintos países y dónde podrás ver EN VIVO y EN DIRECTO todas las incidencias de este duelo.

Barcelona vs. Osasuna: horario del partido

Si te gusta ver los encuentros de LaLiga de España y deseas sintonizar el duelo entre Barcelona y Osasuna, por la trigésima cuarta fecha, aquí te mostramos los horarios en diferentes países:

  • México: 13.00 horas
  • Perú: 14.00 horas
  • Colombia: 14.00 horas
  • Ecuador: 14.00 horas
  • Bolivia: 15.00 horas
  • Chile: 15.00 horas
  • Venezuela: 15.00 horas
  • Estados Unidos (Washington, Miami y Nueva York): 15.00 horas
  • Argentina: 16.00 horas
  • Brasil: 16.00 horas
  • Paraguay: 16.00 horas
  • Uruguay: 16.00 horas
  • España: 21.00 horas

¿Dónde ver Barcelona vs. Osasuna?

  • Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus
  • México: Sky Sports
  • Centroamérica: Sky Sports
  • Estados Unidos: ESPN Deportes y fuboTV
  • España: Movistar Plus, DAZN Spain y LaLiga TV Bar HD

Barcelona vs. Osasuna por la fecha 34 de LaLiga

Será la primera vez en este 2026 en que los clubes Barcelona y Osasuna se verán las caras. De acuerdo con la tabla de posiciones de LaLiga EA Sports, el conjunto catalán es líder absoluto, con una diferencia de 11 puntos sobre el segundo puesto, cuando faltan cinco partidos por disputarse, mientras que el elenco de Pamplona lucha por meterse en zona de torneos europeos.

El FC Barcelona, con 85 puntos, solo necesita ganar cinco de los 15 puntos que faltan para proclamarse campeón de España, y este hecho podría darse en la siguiente fecha ante Real Madrid. Por su parte, a Osasuna le urge una victoria para intentar ocupar el lugar que lo clasifique a la Conference League de la próxima temporada.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

