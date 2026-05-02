Figura de Juan Pablo II dio fuerte calificativo a Universitario de Deportes: "Un rival..."

Universitario de Deportes se enfrentará a Juan Pablo II en la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en el Estadio Mansiche de Trujillo. En la previa de este encuentro, Maximiliano Juambeltz, figura del cuadro norteño, no se guardó nada y lanzó un rotundo calificativo contra el club crema.

Futbolista de Juan Pablo II dio fuerte calificativo a Universitario de Deportes

En conversación con el programa 'L1 Radio' de L1MAX, Juambeltz fue consultado sobre el duelo clave que sostendrá Juan Pablo II ante Universitario en Trujillo.

El futbolista uruguayo de 23 años fue preguntado sobre cómo ve al cuadro crema y qué objetivos tiene para enfrentar este partido por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1.

Video: L1MAX

Para Maximiliano Juambeltz, Universitario de Deportes es un equipo complicado; sin embargo, confía en que Juan Pablo II tiene el nivel para ganar y llevarse los tres puntos en el Estadio Mansiche.

"Sin duda, sabemos al equipo al que nos enfrentamos. Va a ser un rival difícil, pero creo que nosotros estamos a la altura. Nos vemos bien y estamos convencidos de a dónde queremos llegar, de las cosas que queremos lograr. Esperemos que sea un gran partido y ojalá podamos traernos los tres puntos frente a este gran rival", afirmó.

Maximiliano Juambeltz, futbolista de Juan Pablo II, dio fuerte calificativo a Universitario

"El equipo está muy bien. Hicimos un partido muy bueno contra el Boys. Fue un encuentro complicado donde tuvimos la mala suerte de que al principio nos expulsaron a un compañero. Sin embargo, hemos trabajado bien en la semana y creemos que podemos hacer un gran partido; apuntamos a eso, a poder traernos los tres puntos", finalizó.

Universitario vs. Juan Pablo II por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario se enfrentará a Juan Pablo II el domingo 3 de mayo del 2026 a la 1.15 p. m. por la jornada 13 del Torneo Apertura en el Estadio Mansiche de Trujillo.