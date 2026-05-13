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Revelan la drástica decisión de Universitario sobre Araujo tras llegada de Cúper: “No va…”

Con la llegada de Héctor Cúper a la ‘U’, muchos hinchas se preguntan sobre el futuro de Araujo, por lo que ya se conocen indicios del camino que tomará ‘Coco’.

Antonio Vidal
Se conoció sobre el futuro de Jorge Araujo tras llegada de Héctor Cúper. Foto: composición Líbero/AFP/Universitario
Se conoció sobre el futuro de Jorge Araujo tras llegada de Héctor Cúper. Foto: composición Líbero/AFP/Universitario
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Héctor Cúper llega a Universitario y promete revolucionar el fútbol peruano. El entrenador argentino arribará junto a un imponente comando técnico para asumir las riendas del elenco crema. En ese sentido, muchos hinchas se han preguntado qué pasará con el futuro de Jorge Araujo, quien tuvo que asumir el banquillo crema tras la salida de Javier Rabanal.

En ese contexto, en el programa ‘Modo Fútbol’, el periodista Gustavo Peralta dio a conocer información muy importante con respecto a ‘Coco’ tras la llegada de Cúper, revelando que habrá una conversación después del partido contra Atlético Grau para definir el futuro del excampeón con la ‘U’.

Elejalder Godos cuestionó la designación de Héctor Cúper.

PUEDES VER: Elejalder Godos arremetió por designación de Héctor Cúper como DT de Universitario: “Tiene miedo al…”

La drástica decisión que tomará Universitario con Jorge Araujo

Ante la pregunta del periodista Paul Pérez, Gustavo Peralta dio a conocer que Araujo no entraría en los planes para formar parte del comando técnico de Héctor Cúper, por lo que tendría la opción de ocupar otro cargo.

“¿Y se sabe qué va a pasar con Araujo? Araujo no va a ser parte del comando técnico de Cúper, no. Tiene una conversación después del partido con Grau, con Franco Velasco, para ver cuál es el plan”.

En otro momento, explicó que 'Coco' tiene intenciones de dirigir a algún equipo de Primera y todo parece indicar que el técnico y la 'U' tomarán caminos distintos.

Yo entendí que ‘Coco’ quiere dirigir primera y seguramente se va a alejar de la ‘U’. Es una sensación. Claro, la información es que Araujo no va a ser parte del comando técnico de Héctor Cúper”.

Próximo partido de Universitario

El siguiente partido de Universitario será contra Atlético Grau este viernes 15 de mayo, encuentro que se jugará en el Estadio Monumental y se podrá seguir desde las 8.00 p. m. (hora peruana).

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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