Melgarejo no se guardó nada sobre la llegada de Cúper a la ‘U’: "No le va a perdonar nada a nadie"

Horacio Melgarejo fue entrevistado en el programa ‘Modo Fútbol’, donde se le consultó sobre la llegada de su compatriota Héctor Cúper a Universitario de Deportes y dio su percepción sobre este nuevo fichaje del elenco crema. Melgarejo reveló que lo conoce, aunque reconoció que poco. Sin embargo, no dudó en resaltar que la llegada del experimentado DT le dará un salto de calidad a la Liga 1.

En otro momento, opinó sobre su manera de dirigir y señaló que su exigencia puede ocasionar disconformidad dentro del equipo, por lo que advirtió que no le va a perdonar nada a nadie.

Horacio Melgarejo sobre la llegada de Héctor Cúper a Universitario

“¿Qué le genera a usted como compatriota de Héctor Cúper y por todo lo que ha hecho durante su trayectoria, más allá de que no dirige a un club hace 10 años?”, fue la pregunta que se le hizo al técnico de Cienciano.

Tras esto, Melgarejo resaltó la jerarquía que su compatriota tiene, tanto en grandes equipos europeos como con selecciones nacionales.

“Tengo la suerte de conocer a Héctor porque trabajé con Gustavo Silveira, una persona que fue segundo entrenador con Héctor en Parma, Betis y también en el Mundial con Qatar, creo que fue, o una de esas selecciones. Lo conozco poco, él quizás no se acuerde de mí, pero estuvimos varias veces juntos Héctor le va a dar una jerarquía enorme al fútbol porque sabemos de su recorrido, sabemos de su exigencia. Ojo con la exigencia, porque Héctor no le va a perdonar nada a nadie”.

Aunque también advirtió sobre su exigencia en cuanto a lo físico, destacó que es muy riguroso en ese aspecto fundamental para el buen rendimiento en el terreno de juego.

“Más allá de que tiene una forma de jugar con la que por ahí algunos van a estar de acuerdo y otros no, acá nadie tiene la verdad ni el librito de las soluciones. Pero le va a dar un toque de calidad al fútbol peruano, siempre y cuando lo escuchen y lo acompañen con las decisiones que él tome”, finalizó el DT del ‘Papá’.

Próximo partido de Cienciano

Cienciano tendrá un importante compromiso frente a Alianza Lima por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1, este sábado 16 de mayo. Será un encuentro clave para el elenco imperial, pues, de ganar, complicará a los íntimos en su pelea por el primer capítulo del torneo local.