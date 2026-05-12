Cienciano y el esperanzador dato que lo coloca como favorito para vencer a Alianza Lima

Cienciano y Alianza Lima protagonizarán el encuentro más atractivo de la fecha 15 del Torneo Apertura en el Inca Garcilaso de la Vega. Este duelo podría significar que los blanquiazules se despeguen en el primer lugar o que los cusqueños se acerquen al liderato, a falta de dos fechas para que acabe la Liga 1 2026.

De cara a este encuentro, el conjunto de Horacio Melgarejo cuenta con un dato bastante esperanzador que lo perfila como favorito para quedarse con los tres puntos ante Alianza Lima. En la siguiente nota podrás enterarte de qué se trata.

Últimos partidos entre Cienciano y Alianza Lima por la Liga 1

Sucede que, de los últimos cinco enfrentamientos entre Cienciano y Alianza Lima, el Papá de América ha logrado la victoria en tres oportunidades, empataron uno y los íntimos ganaron otro. Sin embargo, de esos tres triunfos, uno fue en el Estadio Alejandro Villanueva, donde los cusqueños se impusieron por 1-0 gracias al gol de penal de Christian Cueva.

La última vez que ambos clubes se enfrentaron en el Inca Garcilaso de la Vega fue en el Clausura del año pasado, en un encuentro que terminó 2-1 a favor de los locales gracias a los goles de Alejandro Hohberg y Valoyes, y en el que los blanquiazules sufrieron la expulsión de Carlos Zambrano por roja directa.

Historial entre Alianza Lima y Cienciano

¿Cuándo juegan Cienciano vs Alianza Lima por la Liga 1 2026?

El duelo entre Cienciano vs Alianza Lima por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 se jugará el sábado 16 de mayo en el Inca Garcilaso de la Vega.

¿A qué hora juegan Cienciano vs Alianza Lima por la Liga 1 2026?

La transmisión del duelo entre Cienciano vs Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026 estará a cargo de L1 Max y L1 Play.