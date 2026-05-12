Fichajes de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley EN VIVO: altas, bajas, renovaciones del tricampeón

Luego de coronarse tricampeón de la Liga Peruana de Vóley 2025-26, Alianza Lima ya planifica la estructura de su equipo con el objetivo de alcanzar el tetracampeonato en la temporada 2026-27. En este proceso, se han confirmado varias bajas significativas, entre ellas las salidas de la jugadora francesa Maëva Orlé, la argentina Elina Rodríguez y el director técnico Facundo Morando.

No obstante, así como se han confirmado las salidas de diversas figuras, también han empezado a surgir rumores sobre posibles llegadas, como la de la estadounidense Allison Holland, procedente de Deportivo Soan. Junto a ella, llegarían las peruanas Flavia Montes y Cristina Cuba, de la San Martín y Regatas Lima, respectivamente. En la siguiente nota se detallan los movimientos de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026-27.

Fichajes de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Renovaciones

María Alejandra Marín (Colombia - Armadora)

Ysabella Sánchez (Perú - Punta)

Esmeralda Sánchez (Perú - Líbero)

Diana de la Peña (Perú - Central)

Sandra Ostos (Perú - Opuesta)

Zaira Quiñé (Perú - Líbero)

Esmeralda Loroña (Perú - Receptora)

Clarivett Yllescas (Perú - Central)

Nayeli Yabar (Perú - Receptora)

Fichajes

Allison Holland (Estados Unidos - Central)

Flavia Montes (Perú - Central)

Daniela Bulaich (Argentina - Central)

Cristina Cuba (Perú - Armadora)

Salidas

Maëva Orlé (Francia - Opuesta)

Elina Rodríguez (Argentina - Receptora)

Facundo Morando (Argentina - DT)

Yanlis Feliz (República Dominicana - Opuesta), por confirmar

Maricarmen Guerrero (Perú - Central), por confirmar

Rumores