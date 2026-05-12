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Fichajes de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley EN VIVO: altas, bajas, renovaciones del tricampeón
El mercado de Alianza Lima se mueve con fuerza de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026-27. En la siguiente nota podrás revisar las últimas novedades.
Luego de coronarse tricampeón de la Liga Peruana de Vóley 2025-26, Alianza Lima ya planifica la estructura de su equipo con el objetivo de alcanzar el tetracampeonato en la temporada 2026-27. En este proceso, se han confirmado varias bajas significativas, entre ellas las salidas de la jugadora francesa Maëva Orlé, la argentina Elina Rodríguez y el director técnico Facundo Morando.
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No obstante, así como se han confirmado las salidas de diversas figuras, también han empezado a surgir rumores sobre posibles llegadas, como la de la estadounidense Allison Holland, procedente de Deportivo Soan. Junto a ella, llegarían las peruanas Flavia Montes y Cristina Cuba, de la San Martín y Regatas Lima, respectivamente. En la siguiente nota se detallan los movimientos de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026-27.
Fichajes de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026-27
Renovaciones
- María Alejandra Marín (Colombia - Armadora)
- Ysabella Sánchez (Perú - Punta)
- Esmeralda Sánchez (Perú - Líbero)
- Diana de la Peña (Perú - Central)
- Sandra Ostos (Perú - Opuesta)
- Zaira Quiñé (Perú - Líbero)
- Esmeralda Loroña (Perú - Receptora)
- Clarivett Yllescas (Perú - Central)
- Nayeli Yabar (Perú - Receptora)
Fichajes
- Allison Holland (Estados Unidos - Central)
- Flavia Montes (Perú - Central)
- Daniela Bulaich (Argentina - Central)
- Cristina Cuba (Perú - Armadora)
Salidas
- Maëva Orlé (Francia - Opuesta)
- Elina Rodríguez (Argentina - Receptora)
- Facundo Morando (Argentina - DT)
- Yanlis Feliz (República Dominicana - Opuesta), por confirmar
- Maricarmen Guerrero (Perú - Central), por confirmar
Rumores
- Alejandro Schneider (Argentina - DT)
- Ivone Montaño (Colombia - Opuesta)
- Ángela Leyva (Perú - Punta)
- Alondra Alarcón (Perú - Punta)
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