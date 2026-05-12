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Fichajes de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley EN VIVO: altas, bajas, renovaciones del tricampeón

El mercado de Alianza Lima se mueve con fuerza de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026-27. En la siguiente nota podrás revisar las últimas novedades.

    Gary Huaman
    Alianza Lima se coronó tricampeón de la Liga Peruana de Vóley tras vencer a San Martín.
    Alianza Lima se coronó tricampeón de la Liga Peruana de Vóley tras vencer a San Martín. | Foto: Alianza Lima
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    Luego de coronarse tricampeón de la Liga Peruana de Vóley 2025-26, Alianza Lima ya planifica la estructura de su equipo con el objetivo de alcanzar el tetracampeonato en la temporada 2026-27. En este proceso, se han confirmado varias bajas significativas, entre ellas las salidas de la jugadora francesa Maëva Orlé, la argentina Elina Rodríguez y el director técnico Facundo Morando.

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    No obstante, así como se han confirmado las salidas de diversas figuras, también han empezado a surgir rumores sobre posibles llegadas, como la de la estadounidense Allison Holland, procedente de Deportivo Soan. Junto a ella, llegarían las peruanas Flavia Montes y Cristina Cuba, de la San Martín y Regatas Lima, respectivamente. En la siguiente nota se detallan los movimientos de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026-27.

    Fichajes de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026-27

    Renovaciones

    • María Alejandra Marín (Colombia - Armadora)
    • Ysabella Sánchez (Perú - Punta)
    • Esmeralda Sánchez (Perú - Líbero)
    • Diana de la Peña (Perú - Central)
    • Sandra Ostos (Perú - Opuesta)
    • Zaira Quiñé (Perú - Líbero)
    • Esmeralda Loroña (Perú - Receptora)
    • Clarivett Yllescas (Perú - Central)
    • Nayeli Yabar (Perú - Receptora)

    Fichajes

    • Allison Holland (Estados Unidos - Central)
    • Flavia Montes (Perú - Central)
    • Daniela Bulaich (Argentina - Central)
    • Cristina Cuba (Perú - Armadora)

    Salidas

    • Maëva Orlé (Francia - Opuesta)
    • Elina Rodríguez (Argentina - Receptora)
    • Facundo Morando (Argentina - DT)
    • Yanlis Feliz (República Dominicana - Opuesta), por confirmar
    • Maricarmen Guerrero (Perú - Central), por confirmar

    Rumores

    • Alejandro Schneider (Argentina - DT)
    • Ivone Montaño (Colombia - Opuesta)
    • Ángela Leyva (Perú - Punta)
    • Alondra Alarcón (Perú - Punta)
    Gary Huaman
    AUTOR: Gary Huaman

    Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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