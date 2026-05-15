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Temblor HOY en Perú EN VIVO: último sismo y reporte del IGP del viernes 15 de mayo de 2026
El IGP monitorea en tiempo real los movimientos telúricos este viernes 15 de mayo, proporcionando información actualizada. AQUÍ revisa el reporte del sismo.
El Perú se mantiene en constante vigilancia sísmica debido a su ubicación en una de las zonas tectónicas más activas del mundo. Ante ello, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) continúa monitoreando en tiempo real los movimientos telúricos que puedan registrarse este viernes 15 de mayo, y en esta nota podrá conocer toda la información como la magnitud, epicentro y profundidad de cada evento sísmico detectado en el país.
PUEDES VER: Temblor del jueves 14 de mayo en Perú EN VIVO: magnitud y epicentro del sismo, según el IGP
Temblor HOY, viernes 15 de mayo, en Perú: últimos sismos reportados EN VIVO por el IGP
Temblor HOY, viernes 15 de mayo, en Ica
- Fecha y hora local: 15/05/2026 - 00:25:24
- Magnitud: 3.7
- Profundidad: 75 km
- Latitud: -14.06
- Longitud: -76.04
- Intensidad: III en Ica
- Referencia: 34 km al oeste de Ica, Ica - Ica
¿Qué hacer durante un sismo?
Durante un sismo, es fundamental mantener la calma y actuar con rapidez para proteger tu vida y la de quienes te rodean. Si te encuentras en casa, ubícate en una zona segura alejada de ventanas, espejos y objetos que puedan caer. No uses ascensores y evita correr o empujar.
En caso estés en la calle, aléjate de postes, cables eléctricos y estructuras inestables. Asimismo, las autoridades recomiendan tener lista una mochila de emergencia con agua, alimentos, linterna, radio y documentos importantes. Después del movimiento, sigue las indicaciones de Defensa Civil y mantente informado a través de canales oficiales.
¿Qué debe contener una mochila de emergencia?
Una mochila de emergencia debe contener artículos básicos que permitan afrontar las primeras horas o días después de un sismo, huaico u otra situación de riesgo. Entre los elementos más importantes se encuentran agua potable, alimentos no perecibles, linterna, radio portátil, pilas, botiquín de primeros auxilios y medicamentos necesarios.
También se recomienda incluir documentos personales en una bolsa hermética, dinero en efectivo, ropa abrigadora, artículos de higiene, cargador portátil para celular y mascarillas. En caso de tener bebés, adultos mayores o mascotas, la mochila debe adaptarse a sus necesidades específicas para garantizar su bienestar durante una emergencia.
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