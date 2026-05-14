Temblor de HOY, jueves 14 de mayo en Perú EN VIVO: magnitud y epicentro del sismo, según el IGP

El Perú continúa bajo constante monitoreo sísmico debido a su ubicación en una de las zonas tectónicas más activas del mundo. Este jueves 14 de mayo del 2026, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó sobre un nuevo temblor registrado en el país. A continuación, los detalles del movimiento telúrico, su magnitud, el epicentro y las principales recomendaciones para actuar con prevención ante este tipo de emergencias.

Temblor de HOY, jueves 14 de mayo en Perú EN VIVO, según IGP 09:29 Temblor HOY, jueves 14 de mayo en Junín Fecha y Hora Local: 14/05/2026,08:57:27

Magnitud: 4.0

Profundidad: 25 km

Latitud: -10.94

Longitud: -74.32

Intensidad: III Satipo Referencia: 49 km al NE de Satipo, Satipo - Junín 09:26 Temblor HOY, jueves 14 de mayo en Arequipa Fecha y Hora Local: 14/05/2026,06:08:58

Magnitud: 4.0

Profundidad: 52 km

Latitud: -15.99

Longitud: -74.01

Intensidad: III Chala Referencia: 29 km al SE de Chala, Caravelí - Arequipa 09:25 Temblor HOY, jueves 14 de mayo en Cañete Fecha y Hora Local: 14/05/2026,05:41:53

Magnitud: 3.6

Profundidad: 39 km

Latitud: -12.70

Longitud: -76.94

Intensidad: II-III Chilca Referencia: 30 km al SO de Chilca, Cañete - Lima

Temblor en Perú HOY: reporte oficial del IGP

El Instituto Geofísico del Perú mantiene una vigilancia permanente de la actividad sísmica en todo el territorio nacional y difunde reportes actualizados sobre los últimos movimientos registrados. Las autoridades recuerdan la importancia de mantenerse informados a través de canales oficiales y conservar la calma ante cualquier eventualidad.

¿Se puede predecir un sismo en Perú?

El presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, explicó que no es posible predecir con exactitud cuándo ocurrirá un sismo. Según detalló, aún no existe tecnología capaz de determinar el lugar preciso, la magnitud y la hora exacta de un movimiento telúrico.

No obstante, señaló que sí se han logrado avances en el pronóstico sísmico. Esto permite identificar las zonas donde podría registrarse un evento de gran magnitud y estimar posibles escenarios de riesgo.

¿Por qué ocurren tantos sismos en el Perú?

De acuerdo con el IGP, la actividad sísmica en el país se origina por el choque constante entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana. Este proceso geológico genera una acumulación de energía que, al liberarse, provoca temblores en distintas regiones del territorio nacional.

Especialistas indican que el Perú forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica y volcánica del mundo.

Recomendaciones para actuar antes, durante y después de un sismo

Las autoridades recomiendan fortalecer la cultura de prevención para reducir riesgos ante un sismo de gran intensidad. Participar en los simulacros organizados por el Instituto Nacional de Defensa Civil y elaborar planes de emergencia en casa, centros de estudio y de trabajo puede marcar la diferencia durante una emergencia. Asimismo, se aconseja identificar zonas seguras, contar con una mochila de emergencia y mantener la calma durante un movimiento sísmico para evitar accidentes.