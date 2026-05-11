Temblor HOY, lunes 11 de mayo de 2026, en Perú EN VIVO: dónde fue el epicentro y cuál fue su magnitud según el IGP

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) realiza un monitoreo constante de la actividad sísmica en el territorio nacional este lunes 11 de mayo de 2026. A través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS), se difunden informes oficiales sobre los sismos recientes, en los que se especifican datos como la magnitud, la profundidad y la ubicación del evento. En este contexto, muchas personas buscan información sobre posibles movimientos telúricos percibidos en zonas como Lima, así como la manera en que se determina con precisión el epicentro del sismo ocurrido hoy.

Temblor HOY, lunes 11 de mayo de 2026, en Perú EN VIVO, según IGP 09:22 Temblor HOY, lunes 11 de mayo en Sullana Fecha y Hora Local: 11/05/2026 08:50:57

Magnitud: 4.5

Profundidad: 40km

Latitud: -4.96

Longitud: -80.77

Intensidad: III-IV Sullana

Referencia: 11 km al SO de Sullana, Sullana - Piura

¿Cómo saber dónde fue el epicentro de un temblor en el Perú?

El Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS), es la entidad oficial encargada de determinar el epicentro de los temblores en el Perú. Este organismo monitorea en tiempo real la actividad sísmica mediante la Red Sísmica Nacional, lo que permite ubicar con precisión el lugar de origen de cada sismo.

Los reportes del IGP sobre el temblor de este lunes 11 de mayo de 2026 son validados técnicamente y luego compartidos con entidades como el INDECI y la ciudadanía.

Prepara tu mochila de emergencia ante sismos en el Perú

Ante cualquier temblor ocurrido hoy, 11 de mayo de 2026, el INDECI recomienda tener siempre preparada una mochila de emergencia. Este kit puede marcar la diferencia en las primeras horas después de un sismo y debe contener elementos básicos para la supervivencia. Entre los principales insumos se incluyen:

1 litro de agua por persona

Alimentos no perecibles como enlatados y galletas

Manta ligera

Alcohol en gel

Mascarillas

Artículos de higiene personal

Linterna y radio a pilas

Silbato de emergencia

En hogares con bebés, gestantes o adultos mayores, se deben añadir elementos adicionales como pañales, biberones, papillas, ropa de abrigo extra o medicamentos esenciales.

Recomendaciones de seguridad ante un temblor en el Perú

Durante y después de un temblor, según el IGP, es fundamental mantener la calma y actuar con rapidez, pero sin pánico. Las autoridades recomiendan alejarse de ventanas y de objetos que puedan caer, y ubicarse en zonas seguras dentro del hogar o centro de trabajo.

También es importante evitar realizar llamadas telefónicas, ya que las líneas suelen colapsar durante un sismo. En su lugar, se recomienda usar mensajes de texto para comunicarse con familiares. Finalmente, se debe permanecer atento a posibles réplicas del último sismo en el Perú y seguir siempre las indicaciones oficiales del IGP y del INDECI para reducir riesgos y proteger la vida.