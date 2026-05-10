- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona vs Real Madrid
- Cusco FC vs Chankas
- River Plate vs. San Lorenzo
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Universitario
- Tabla de posiciones Liga 1
- Fichajes Vóley
ATU anuncia los horarios de Línea 1 del Metro para mayo 2026: revisa la franja horaria de lunes a domingo
Los horarios de la Línea 1 ofrecen frecuencias desde 3 minutos en horas pico, con un recorrido completo desde Bayóvar hasta Villa El Salvador y viceversa.
La Línea 1 del Metro de Lima es una de las obras de transporte más importantes del Perú, puesto que conecta distintos distritos de Lima y facilita el traslado diario de miles de personas. En este contexto, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) compartió el horario completo para mayo.
PUEDES VER: ATU anuncia buena noticia para vecinos de Lima: se incorporan buses modernos con videovigilancia y cargadores
Horario de Línea 1 del Metro para mayo 2026
La ATU informó al público cuál es la franja horaria de lunes a viernes de la Línea 1 del Metro de Lima, con la finalidad de que los usuarios planifiquen su recorrido con tiempo.
Desde la estación Bayóvar hasta Villa El Salvador:
- 5.00 a. m. - 5.50 a. m. (frecuencia: 10 minutos)
- 5.50 a. m. - 6.06 a. m. (4 minutos)
- 6.06 a. m. - 9.18 a. m. (3 minutos)
- 9.18 a. m. - 9.50 a. m. (4 minutos)
- 9.50 a. m. - 10.40 a. m. (5 minutos)
- 10.40 a. m. - 3.34 p. m. (6 minutos)
- 3.34 p. m. - 4.14 p. m. (5 minutos)
- 4.14 p. m. - 4.49 p. m. (3,5 minutos)
- 4.49 p. m. - 8.31 p. m. (3 minutos)
- 8.31 p. m. - 8.56 p. m. (5 minutos)
- 8.56 p. m. - 9.32 p. m. (6 minutos)
- 9.32 p. m. - 10.00 p. m. (7 minutos)
Desde Villa El Salvador hasta la estación Bayóvar:
- 5.00 a. m. - 5.50 a. m. (frecuencia: 10 minutos)
- 5.50 a. m. - 6.30 a. m. (4 minutos)
- 6.30 a. m. - 8.51 a. m. (3 minutos)
- 8.51 a. m. - 9.51 a. m. (4 minutos)
- 9.51 a. m. - 10.36 a. m. (5 minutos)
- 10.36 a. m. - 12.42 p. m. (6 minutos)
- 12.42 p. m. - 2.54 p. m. (5,5 minutos)
- 2.54 p. m. - 4.34 p. m. (5 minutos)
- 4.34 p. m. - 8.31 p. m. (3 minutos)
- 8.31 p. m. - 9.06 p. m. (5 minutos)
- 9.06 p. m. - 10.00 p. m. (6 minutos)
Horarios del Metro de Lima, mayo 2026.
Por otro lado, este sistema de transporte, que contribuye a mejorar la calidad de vida de los usuarios, tiene un horario especial los fines de semana. Conoce con anticipación a qué hora operan las unidades de la Línea 1 del Metro de Lima los días sábado y domingo de mayo:
Horario del sábado
- 5.00 a. m. - 6.00 a. m. (frecuencia: 10 minutos)
- 6.00 a. m. - 6.55 a. m. (5,5 minutos)
- 6.55 a. m. - 9.19 a. m. (4 minutos)
- 9.19 a. m. - 12.55 p. m. (4,5 minutos)
- 12.55 p. m. - 2.54 p. m. (3,5 minutos)
- 2.54 p. m. - 7.54 p. m. (4 minutos)
- 7.54 p. m. - 8.30 p. m. (4,5 minutos)
- 8.30 p. m. - 9.30 p. m. (5 minutos)
- 9.30 p. m. - 10.00 p. m. (6 minutos)
Horario del domingo
- 5.30 a. m. - 7.06 a. m. (frecuencia: 12 minutos)
- 7.06 a. m. - 8.03 a. m. (9,5 minutos)
- 8.03 a. m. - 9.06 a. m. (9 minutos)
- 9.06 a. m. - 10.06 a. m. (7,5 minutos)
- 10.06 a. m. - 5.06 p. m. (7 minutos)
- 5.06 p. m. - 7.03 p. m. (6,5 minutos)
- 7.03 p. m. - 7.52 p. m. (7 minutos)
- 7.52 p. m. - 9.12 p. m. (10 minutos)
- 9.12 p. m. - 10.00 p. m. (12 minutos)
¿Cuáles son los paraderos de la Línea 1 del Metro de Lima?
La Línea 1 del Metro de Lima cuenta actualmente con 26 estaciones que conectan Villa El Salvador con Bayóvar y atraviesan varios distritos de Lima Metropolitana. Estos son los paraderos o estaciones de la Línea 1:
- Villa El Salvador
- Parque Industrial
- Pumacahua
- Villa María
- María Auxiliadora
- San Juan
- Atocongo
- Jorge Chávez
- Ayacucho
- Cabitos
- Angamos
- San Borja Sur
- La Cultura
- Arriola
- Gamarra
- Miguel Grau
- El Ángel
- Presbítero Maestro
- Caja de Agua
- Pirámide del Sol
- Los Jardines
- Los Postes
- San Carlos
- San Martín
- Santa Rosa
- Bayóvar
- 1
Día del Químico Farmacéutico 2025: las mejores pases para celebrar y compartir en redes sociales
- 2
Resultados del examen de admisión UNAC 2025-II: Puntajes y lista de ingresantes a Otras Modalidades y Centro Pre
- 3
Confirman PAGOS de la CTS a partir de AHORA: esta es la fecha límite que tiene tu empleador para depositarte
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90