ATU anuncia los horarios de Línea 1 del Metro para mayo 2026: revisa la franja horaria de lunes a domingo

Los horarios de la Línea 1 ofrecen frecuencias desde 3 minutos en horas pico, con un recorrido completo desde Bayóvar hasta Villa El Salvador y viceversa.

Horarios Metro de Lima para mayo 2026.
La Línea 1 del Metro de Lima es una de las obras de transporte más importantes del Perú, puesto que conecta distintos distritos de Lima y facilita el traslado diario de miles de personas. En este contexto, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) compartió el horario completo para mayo.

Horario de Línea 1 del Metro para mayo 2026

La ATU informó al público cuál es la franja horaria de lunes a viernes de la Línea 1 del Metro de Lima, con la finalidad de que los usuarios planifiquen su recorrido con tiempo.

Desde la estación Bayóvar hasta Villa El Salvador:

  • 5.00 a. m. - 5.50 a. m. (frecuencia: 10 minutos)
  • 5.50 a. m. - 6.06 a. m. (4 minutos)
  • 6.06 a. m. - 9.18 a. m. (3 minutos)
  • 9.18 a. m. - 9.50 a. m. (4 minutos)
  • 9.50 a. m. - 10.40 a. m. (5 minutos)
  • 10.40 a. m. - 3.34 p. m. (6 minutos)
  • 3.34 p. m. - 4.14 p. m. (5 minutos)
  • 4.14 p. m. - 4.49 p. m. (3,5 minutos)
  • 4.49 p. m. - 8.31 p. m. (3 minutos)
  • 8.31 p. m. - 8.56 p. m. (5 minutos)
  • 8.56 p. m. - 9.32 p. m. (6 minutos)
  • 9.32 p. m. - 10.00 p. m. (7 minutos)

Desde Villa El Salvador hasta la estación Bayóvar:

  • 5.00 a. m. - 5.50 a. m. (frecuencia: 10 minutos)
  • 5.50 a. m. - 6.30 a. m. (4 minutos)
  • 6.30 a. m. - 8.51 a. m. (3 minutos)
  • 8.51 a. m. - 9.51 a. m. (4 minutos)
  • 9.51 a. m. - 10.36 a. m. (5 minutos)
  • 10.36 a. m. - 12.42 p. m. (6 minutos)
  • 12.42 p. m. - 2.54 p. m. (5,5 minutos)
  • 2.54 p. m. - 4.34 p. m. (5 minutos)
  • 4.34 p. m. - 8.31 p. m. (3 minutos)
  • 8.31 p. m. - 9.06 p. m. (5 minutos)
  • 9.06 p. m. - 10.00 p. m. (6 minutos)
Horarios del Metro de Lima, mayo 2026.

Por otro lado, este sistema de transporte, que contribuye a mejorar la calidad de vida de los usuarios, tiene un horario especial los fines de semana. Conoce con anticipación a qué hora operan las unidades de la Línea 1 del Metro de Lima los días sábado y domingo de mayo:

Horario del sábado

  • 5.00 a. m. - 6.00 a. m. (frecuencia: 10 minutos)
  • 6.00 a. m. - 6.55 a. m. (5,5 minutos)
  • 6.55 a. m. - 9.19 a. m. (4 minutos)
  • 9.19 a. m. - 12.55 p. m. (4,5 minutos)
  • 12.55 p. m. - 2.54 p. m. (3,5 minutos)
  • 2.54 p. m. - 7.54 p. m. (4 minutos)
  • 7.54 p. m. - 8.30 p. m. (4,5 minutos)
  • 8.30 p. m. - 9.30 p. m. (5 minutos)
  • 9.30 p. m. - 10.00 p. m. (6 minutos)

Horario del domingo

  • 5.30 a. m. - 7.06 a. m. (frecuencia: 12 minutos)
  • 7.06 a. m. - 8.03 a. m. (9,5 minutos)
  • 8.03 a. m. - 9.06 a. m. (9 minutos)
  • 9.06 a. m. - 10.06 a. m. (7,5 minutos)
  • 10.06 a. m. - 5.06 p. m. (7 minutos)
  • 5.06 p. m. - 7.03 p. m. (6,5 minutos)
  • 7.03 p. m. - 7.52 p. m. (7 minutos)
  • 7.52 p. m. - 9.12 p. m. (10 minutos)
  • 9.12 p. m. - 10.00 p. m. (12 minutos)

¿Cuáles son los paraderos de la Línea 1 del Metro de Lima?

La Línea 1 del Metro de Lima cuenta actualmente con 26 estaciones que conectan Villa El Salvador con Bayóvar y atraviesan varios distritos de Lima Metropolitana. Estos son los paraderos o estaciones de la Línea 1:

  • Villa El Salvador
  • Parque Industrial
  • Pumacahua
  • Villa María
  • María Auxiliadora
  • San Juan
  • Atocongo
  • Jorge Chávez
  • Ayacucho
  • Cabitos
  • Angamos
  • San Borja Sur
  • La Cultura
  • Arriola
  • Gamarra
  • Miguel Grau
  • El Ángel
  • Presbítero Maestro
  • Caja de Agua
  • Pirámide del Sol
  • Los Jardines
  • Los Postes
  • San Carlos
  • San Martín
  • Santa Rosa
  • Bayóvar
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

