Temblor en Perú HOY, 12 de mayo de 2026 EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo según IGP

Perú continúa siendo uno de los países con mayor actividad sísmica en la región debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Por ello, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene un monitoreo constante de los movimientos telúricos que puedan registrarse este martes 12 de mayo en distintas zonas del país. A través de esta nota, revisa sus reportes oficiales.

Temblor en Perú HOY, martes 12 de mayo: EN VIVO vía el IGP 09:24 Temblor hoy en Arequipa 09:21 Bienvenidos El Instituto Geofísico del Perú informa en tiempo real sobre los temblores registrados este 12 de mayo de 2026, con detalles de magnitud y epicentro.

¿Qué hacer durante un sismo?

Durante un sismo es importante mantener la calma y actuar rápidamente para proteger la integridad física. Se recomienda ubicarse en zonas seguras previamente identificadas, como al lado de columnas estructurales, muros de carga o debajo de muebles resistentes, lejos de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.

Asimismo, se debe evitar usar ascensores y no correr ni empujar para prevenir accidentes. Si la persona se encuentra en la calle, lo ideal es alejarse de postes, cables eléctricos y edificaciones; mientras que si está conduciendo, debe detener el vehículo en un lugar seguro. Después del movimiento sísmico, es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades y tener lista una mochila de emergencia.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

Una mochila de emergencia debe contener artículos básicos que permitan afrontar las primeras horas o días después de un desastre natural como un sismo. Entre los elementos esenciales se recomienda incluir agua potable, alimentos no perecibles, linterna con pilas, radio portátil, botiquín de primeros auxilios, mascarillas, alcohol o desinfectante, documentos personales en bolsas herméticas, dinero en efectivo, ropa de abrigo, cargador portátil para celular y artículos de higiene.

Una mochila de emergencia es un kit esencial para sobrevivir.

En hogares con bebés, adultos mayores o mascotas, también es importante agregar productos específicos para sus necesidades. Tener esta mochila lista y ubicada en un lugar accesible puede ser clave ante cualquier emergencia.