FIFA da la sorpresa y destaca a figura de Universitario que es criticado por hinchas: "Copa"

Es evidente que Universitario de Deportes es uno de los clubes más populares del balompié nacional y que sus logros han repercutido a nivel internacional. Varios jugadores han pasado por la institución crema, pero pocos se han convertido en referentes en la memoria del hincha. En esta ocasión, FIFA no quiso quedarse atrás y decidió sorprender al mencionar a un futbolista de jerarquía.

FIFA destacó a jugador de Universitario

A través de las redes sociales oficiales de la FIFA, como antesala de la Copa del Mundo 2026, se pudo ver la imagen de Edison Flores con camiseta de la selección peruana. El actual atacante de Universitario de Deportes sigue siendo un referente del fútbol peruano y así lo hizo notar el máximo ente del llamado 'deporte rey'.

Si bien la Bicolor no está entre las 48 selecciones que competirán en el Mundial 2026, la FIFA decidió destacar al popular 'Orejas' en medio de esta fiesta deportiva, como es la previa del magno certamen de selecciones. Pese al presente que genera críticas por parte de los hinchas de Universitario, Edison Flores seguirá siendo uno de los mundialistas que logró cumplir el máximo sueño de todo jugador profesional.

Retomando la publicación de la FIFA, se aprecia una de las postales de Flores cuando la selección peruana clasificó al Mundial de Rusia 2018. También se observa la indumentaria de la Bicolor para ese torneo, en el que no logró superar la fase de grupos bajo la dirección de Ricardo Gareca.

FIFA destaca a Edison Flores a nivel internacional.

Edison Flores quiere mejorar su nivel con Universitario

En lo que va de la temporada 2026, Edison Flores ha afrontado 13 partidos entre la Liga 1 y la Copa Libertadores. Registra tres goles y una asistencia en 553 minutos. El capitán de Universitario de Deportes es consciente de que no atraviesa su mejor momento futbolístico, pero trabaja día a día en busca de aportar lo mejor de sí a los intereses del conjunto crema.