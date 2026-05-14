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Campeón con Lanús destacó a figura que firmó con Universitario hasta 2027: "Grandísimo"
Campeón con Lanús de Argentina se rindió en elogios ante figura que firmó con Universitario de Deportes hasta la temporada 2027 de la Liga 1.
Héctor Cúper firmó con Universitario de Deportes hasta la final de la temporada 2027, luego de llegar a un acuerdo con el administrador Franco Velazco. Ante ello, un campeón con Lanús de Argentina se rindió en elogios ante el flamante técnico de 70 años: estamos hablando de Nicolás Russo, presidente del club argentino.
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Campeón con Lanús se rindió en elogios ante figura que firmó con Universitario hasta 2027
Russo, presidente de Lanús, concedió una entrevista al programa deportivo ‘Estudio Fútbol’ de A Presión, donde fue consultado por la incorporación de Cúper a Universitario, en razón de que ambos coincidieron en 1996, cuando el club argentino se consagró campeón de la Copa Conmebol.
Video: A Presión
Para el histórico dirigente del combinado argentino, el entrenador de 70 años es un profesional muy serio, que sabe desempeñar su labor y, por ello, estuvo durante varios años en grandes clubes de Europa.
“Un grandísimo técnico, se mantuvo 30 años en Europa, dirigió a equipos y selecciones. El hecho de comunicarse bien, no quiere decir que sea permisivo. Es un DT súper profesional y exigente”, afirmó.
Nicolás Russo, presidente de Lanús, elogió a Héctor Cúper, nuevo técnico de Universitario
Héctor Cúper es nuevo técnico de Universitario de Deportes
Héctor Cúper llegó a un acuerdo con Universitario de Deportes para convertirse en su nuevo entrenador, en reemplazo de Javier Rabanal, con la meta principal de conquistar la Liga 1 y avanzar hasta las fases decisivas de la Copa Libertadores.
El entrenador argentino estampó su firma con el club crema por un periodo de un año y medio, por lo que su vínculo concluirá a finales de 2027, en el marco de un proyecto orientado a lograr el tetracampeonato nacional.
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