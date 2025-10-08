- Hoy:
MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes: USCIS anuncia un cambio clave para quienes soliciten asilo, ciudadanía o visas en 2025
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración implementa cambios que buscan acelerar los trámites y brindar más comodidad a quienes desean regularizar su estatus.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha implementado una actualización importante para los solicitantes de diversos beneficios migratorios. A partir de ahora, varias solicitudes podrán completarse totalmente en línea, lo que simplifica los trámites y elimina la necesidad de enviar documentos por correo postal.
USCIS anuncia cambios clave para solicitantes de asilo, ciudadanía o visas en 2025
Entre los formularios más utilizados, que ahora se pueden completar digitalmente a través del USCIS, se encuentran:
- I-130: para pedir una visa de inmigrante para un familiar.
- N-400: para solicitar la ciudadanía americana.
- I-90: para renovar o reemplazar la tarjeta de residencia (Green Card).
- Formularios de asilo y retención de deportación.
- I-129: para visas de trabajo para no-inmigrantes.
- I-539: para extender la estadía temporal o cambiar el estatus migratorio.
- I-765: para obtener autorización de empleo, generalmente junto con otros beneficios migratorios.
- I-821: para solicitar el estatus de Protección Temporal (TPS).
Todos estos formularios se pueden completar y pagar en línea, sin necesidad de enviar documentos de forma física.
Los formularios ahora se pueden llenar en línea.
¿Cómo acceder a los trámites en línea?
Para utilizar la plataforma digital del USCIS, los solicitantes deben contar con una cuenta en línea. Si aún no la tienen, pueden crearla fácilmente en el sitio oficial del USCIS, lo que les permitirá gestionar los formularios, hacer seguimiento del estado de sus solicitudes y pagar las tarifas correspondientes de manera segura. Este paso es fundamental para aprovechar todas las ventajas del nuevo sistema digital.
Con esta actualización, el USCIS busca modernizar los procesos migratorios, haciendo que los trámites sean más rápidos, sencillos y accesibles para gran parte de los solicitantes en Estados Unidos.
