USCIS confirma INQUIETANTE NOTICIA para inmigrantes desde octubre: CAMBIO EN EXAMEN de ciudadanía pondrá en aprietos a miles

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha anunciado importantes modificaciones en el examen de ciudadanía americana, que comenzarán a aplicarse a partir del 17 de octubre de 2025. Estas reformas, diseñadas para actualizar y hacer más riguroso el test de naturalización, podrían complicar el proceso para miles de inmigrantes que buscan convertirse en ciudadanos estadounidenses.

El USCIS actualiza su examen de educación cívica para la naturalización.

¿Qué cambio en el examen de ciudadanía americana pondrá en aprietos a miles de inmigrantes desde octubre?

Según declaraciones recientes del director de USCIS, Joseph Edlow, la versión actual de la prueba "no es muy difícil", razón por la cual se implementaron cambios significativos en el examen de ciudadanía americana. Entre las principales modificaciones se encuentran:

La guía de estudio ahora incluye 128 preguntas , frente a las 100 de versiones anteriores.

USCIS seleccionará 20 preguntas para la práctica del examen, y los solicitantes deberán responder correctamente al menos 12 para aprobar.

Se permite un máximo de 9 errores, tras los cuales la prueba se considerará reprobada.

Cada persona tiene dos oportunidades para presentar el examen antes de reiniciar todo el proceso de naturalización.

A pesar de estas actualizaciones, el 75 % del contenido sigue basado en la versión de 2008, por lo que continúan siendo relevantes preguntas sobre historia, símbolos patrios y gobierno, como quién escribió la Declaración de Independencia o cuál es uno de los ríos más largos del país.

¿Qué preguntas se hacen en el examen de ciudadanía americana? Contenido nuevo

Las modificaciones implementadas durante la administración Trump y adaptadas para 2025 han agregado un 25 % de contenido nuevo, incluyendo preguntas que podrían resultar más difíciles de responder para los aspirantes a la ciudadanía americana. Algunos ejemplos de interrogantes que podrían aparecer son:

Preguntas históricas más profundas, como las razones detrás de conflictos internacionales en los que participó EE. UU.

Cuestiones sobre representación política, por ejemplo, a quién representa un senador estadounidense.

Estas adiciones buscan evaluar un conocimiento más completo sobre la historia, el gobierno y la ciudadanía estadounidense, pero también podrían generar nerviosismo entre quienes se preparan para el examen.

¿Quiénes se ven afectados por la nueva prueba para la nacionalidad estadounidense?

La actualización del examen de ciudadanía estadounidense impactará a todas las solicitudes presentadas a partir del 17 de octubre de 2025, según el Registro Federal. Quienes hayan iniciado su proceso antes de esa fecha continuarán utilizando la prueba de 2008.

USCIS ha indicado que ambas guías permanecerán disponibles en su sitio web para facilitar la preparación de los solicitantes, según la versión que les corresponda.

Con estos cambios, es fundamental que los aspirantes a la ciudadanía se preparen con antelación, revisando tanto el contenido histórico como los nuevos temas incorporados, para asegurar su aprobación en la prueba de naturalización.