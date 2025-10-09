ALERTA AHORA, inmigrantes: Cientos de miembros de la Guardia Nacional están desplegados en el área de Chicago HOY

Ahora, cerca de 500 integrantes de la Guardia Nacional están desplegados en distintas zonas del área metropolitana de Chicago, en cumplimiento de una orden federal emitida por la administración de Donald Trump. Esta medida tiene como objetivo reforzar la seguridad en las instalaciones y operaciones del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), en un contexto político y legal caracterizado por una alta tensión.

Guardia Nacional de Texas llega a Chicago.

La Guardia Nacional inicia operaciones en el área metropolitana de Chicago

Los efectivos provenientes de Texas comenzaron oficialmente sus operaciones en el área metropolitana de Chicago, según informó el Comando Norte de Estados Unidos. Al mismo tiempo, especialistas legales en Illinois se preparan para sostener que el presidente Donald Trump habría excedido sus facultades al ordenar la federalización de estas fuerzas.

En total, se han desplegado alrededor de 500 miembros de la Guardia Nacional, 300 provenientes de Illinois y 200 enviados desde Texas, con el objetivo de fortalecer la seguridad del personal de ICE y de otras agencias federales.

Tensión política por el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago

La decisión de federalizar a la Guardia Nacional provocó una intensa confrontación entre la Casa Blanca y las autoridades estatales. El gobernador J. B. Pritzker presentó una demanda para detener el despliegue de tropas, argumentando que la ciudad no necesita intervención militar.

En contraste, la fiscal general Pam Bondi respaldó la medida del Ejecutivo, afirmando que es necesaria para garantizar la seguridad de los funcionarios y de las propiedades federales.

Mientras tanto, la jueza de distrito April Perry ha programado una audiencia para este jueves, en la que se evaluará si el despliegue se ajusta a los parámetros legales.

¿Por qué Trump quiere desplegar la Guardia Nacional en varias ciudades de EE. UU.?

La administración Trump defendió su decisión en un documento legal de 59 páginas, argumentando que existen amenazas constantes y "ataques coordinados" contra edificios y personal de inmigración. Entre los incidentes citados se incluye un tiroteo en una oficina de ICE en Dallas el mes pasado.

Según la argumentación federal, bloquear el despliegue implicaría "interferir con decisiones de seguridad nacional" y pondría en riesgo tanto a los oficiales como a los civiles.

Los soldados provenientes de Texas fueron vistos recientemente en un centro de entrenamiento local, donde reciben instrucción en técnicas de control de multitudes y desescalada de conflictos. De acuerdo con el United States Northern Command (NORTHCOM), este entrenamiento busca preparar a los efectivos para escenarios delicados que podrían presentarse en instalaciones de ICE.