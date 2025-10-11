- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- España vs Georgia
- Portugal vs Irlanda
- México vs Colombia
- Selección Peruana
- Universitario
- Cristal
- Alianza Lima
- Minedu
MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes en EE. UU.: confirman la llegada a Venezuela de casi 200 personas repatriadas desde el país de Trump
Alrededor de 200 ciudadanos venezolanos han regresado al país latino tras ser repatriados desde Estados Unidos. ¿Cómo se llevó a cabo este operativo?
Recientemente, diversos medios latinos informaron que 197 venezolanos retornaron a su país desde El Paso, Texas, en el marco del acuerdo migratorio establecido entre Caracas y Washington. Este convenio hizo posible que Estados Unidos deporte a estos ciudadanos venezolanos, quienes fueron repatriados de inmediato a su nación de origen. AQUÍ más detalles y cómo se realizó esta operación.
PUEDES VER: MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes: USCIS anuncia un cambio clave para quienes soliciten asilo, ciudadanía o visas en 2025
Confirman la llegada a Venezuela de más de 200 personas repatriadas desde EE. UU.
Como se sabe, las repatriaciones masivas de inmigrantes venezolanos se gestionan a través del programa gubernamental denominado 'Gran Misión Vuelta a la Patria', el cual está diseñado para facilitar el regreso de aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad al país latino.
Anuncian la llegada a Venezuela de más de 200 personas repatriadas desde EE. UU.
Ahora, el 'Diario del Pueblo Digital' y otros sitios web difundieron la información que brindó el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz en Venezuela: en el vuelo más reciente se reportó la llegada de 178 hombres, 14 mujeres, cuatro niños y una adolescente, quienes recibieron atención médica y asistencia integral en seguridad y bienestar social al llegar.
Esta esperada operación fue coordinada por los órganos de seguridad ciudadana del país de Maduro, en colaboración con diversas instituciones del Estado, con el objetivo de asegurar el traslado, la orientación y la protección de cada repatriado. No obstante, no se compartió más datos al respecto ni la identidad de los extranjeros que volvieron a pisar suelo venezolano.
La importancia de la 'Gran Misión vuelta a la Patria'
Por otro lado, es bueno saber que el programa, la 'Gran Misión Vuelta a la Patria', fue establecida en 2018 y representa una política humanitaria que brinda apoyo logístico, asistencia consular y acompañamiento social a los venezolanos en el extranjero que desean regresar a su país natal.
Desde su implementación, diversas personas han podido retornar a Venezuela a través de este mecanismo, el cual sigue vigente.
- 1
MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes: USCIS anuncia un cambio clave para quienes soliciten asilo, ciudadanía o visas en 2025
- 2
ALERTA ICE en tiempo real: consejos que inmigrantes comparten por WhatsApp para evitar deportaciones
- 3
Confirmado | Escuelas en Estados Unidos CERRARÁN en esta fecha de octubre: ¿cuándo y cuál es el motivo?
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50