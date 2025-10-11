Recientemente, diversos medios latinos informaron que 197 venezolanos retornaron a su país desde El Paso, Texas, en el marco del acuerdo migratorio establecido entre Caracas y Washington. Este convenio hizo posible que Estados Unidos deporte a estos ciudadanos venezolanos, quienes fueron repatriados de inmediato a su nación de origen. AQUÍ más detalles y cómo se realizó esta operación.

Confirman la llegada a Venezuela de más de 200 personas repatriadas desde EE. UU.

Como se sabe, las repatriaciones masivas de inmigrantes venezolanos se gestionan a través del programa gubernamental denominado 'Gran Misión Vuelta a la Patria', el cual está diseñado para facilitar el regreso de aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad al país latino.

Ahora, el 'Diario del Pueblo Digital' y otros sitios web difundieron la información que brindó el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz en Venezuela: en el vuelo más reciente se reportó la llegada de 178 hombres, 14 mujeres, cuatro niños y una adolescente, quienes recibieron atención médica y asistencia integral en seguridad y bienestar social al llegar.

Esta esperada operación fue coordinada por los órganos de seguridad ciudadana del país de Maduro, en colaboración con diversas instituciones del Estado, con el objetivo de asegurar el traslado, la orientación y la protección de cada repatriado. No obstante, no se compartió más datos al respecto ni la identidad de los extranjeros que volvieron a pisar suelo venezolano.

La importancia de la 'Gran Misión vuelta a la Patria'

Por otro lado, es bueno saber que el programa, la 'Gran Misión Vuelta a la Patria', fue establecida en 2018 y representa una política humanitaria que brinda apoyo logístico, asistencia consular y acompañamiento social a los venezolanos en el extranjero que desean regresar a su país natal.

Desde su implementación, diversas personas han podido retornar a Venezuela a través de este mecanismo, el cual sigue vigente.