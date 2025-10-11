Aviso importante para Trump: La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles, en EE. UU., ha sorprendido al dar luz verde a una moción que permitirá declarar en estado de emergencia a esta ciudad, en respuesta a las últimas redadas de inmigración llevadas a cabo por las autoridades federales.

Al respecto, la supervisora Lindsey P. Horvath, quien fue la encargada de promover la iniciativa, compartió un comunicado en el que resaltó que "estas redadas no se centran en la seguridad, sino en el miedo". Horvath aseguró que declarar una Emergencia Local es una estrategia para contrarrestar estas acciones y salvaguardar a las comunidades inmigrantes. AQUÍ más detalles.

Los Ángeles se declarará en estado de emergencia tras agresivas redadas

Según información de los medios internacionales y las autoridades, esta declaración de emergencia será sometida a votación el 14 de octubre. En caso de recibir el visto bueno, permitirá al Condado agilizar la contratación de personal, adquirir recursos y formalizar contratos, así como solicitar apoyo financiero adicional y fomentar la cooperación entre instituciones.

Cabe resaltar que, con esta iniciativa, se podrán habilitar medidas para respaldar y estabilizar a las comunidades impactadas. Asimismo, se podría introducir nuevas protecciones para los inquilinos, incluyendo una moratoria en los desalojos para aquellos que hayan visto mermados sus ingresos a causa de las redadas migratorias.

Simultáneamente, la Junta de Supervisores solicitó a finales de septiembre un análisis legal para investigar opciones que respalden esta acción, pues la finalidad principal que tienen es que se brinda un respaldo las familias afectadas por la implementación de leyes federales de inmigración.

Como se sabe, desde junio de este año, el Condado de Los Ángeles ha enfrentado una complicada situación debido a las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en las que se reportó la detención de miles de personas, ocasionando gran temor en las comunidades inmigrantes y momentos difíciles para las familias extranjeras.

¿Qué ciudades se han visto más afectadas frente a las redadas en EE. UU.?

Es importante conocer que las redadas y la posibilidad de que se lleven a cabo, han tenido un impacto emocional significativo en las familias, lo que ha desencadenado protestas en Los Ángeles, pero también en diversas ciudades como Chicago, Seattle, Spokane, Nueva York, San Antonio y Dallas.

Estos lugares en mención también han sido testigos de los últimos operativos por parte del ICE, por ende, los inmigrantes y ciertos ciudadanos han salido al frente para protestar y expresar su temor.