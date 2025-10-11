¡ALERTA! Donald Trump se vacuna contra el Covid-19 y recibe diagnóstico inesperado sobre su salud

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió la vacuna contra el covid-19 y la de la gripe durante una visita poco habitual al Centro Médico Walter Reed, según confirmó su médico personal. La aplicación de las vacunas forma parte de los preparativos médicos para un próximo viaje internacional, aunque la información generó polémica por su discreción y la falta de datos clínicos detallados.

Además de la vacunación covid, el Dr. Sean Barbabella destacó que Trump goza de una "excelente salud" y reveló que su edad cardíaca es 14 años menor que su edad real, 79. Sin embargo, especialistas como el Dr. Jonathan Reiner criticaron la falta de transparencia del informe médico y cuestionaron la validez de la herramienta usada para ese cálculo.

Una visita médica con más preguntas que respuestas

Aunque el informe oficial señala que la salud del presidente es "estable", varios médicos coinciden en que el parte carece de información relevante. El cardiólogo Jonathan Reiner destacó que el documento omite datos clave como presión arterial, colesterol, fracción de eyección o antecedentes de fibrilación auricular. "Decir que alguien está estable no es lo mismo que estar sano", afirmó.

Donald Trump se vacuna contra el Covid-19 y la gripe.

Además, el uso de una herramienta de inteligencia artificial para calcular la edad cardíaca de Trump generó dudas. "Esa no es una herramienta clínica validada", dijo Reiner. La visita a Walter Reed fue la segunda en el año, aunque el propio Trump la llamó un "examen semestral", lo que ha incrementado las especulaciones sobre su verdadero estado de salud.

Vacunación discreta y antecedentes de salud preocupantes

A pesar de que los CDC ya no recomiendan de forma general la vacunación contra el covid-19, Trump decidió aplicarse la dosis de refuerzo junto con la vacuna anual contra la influenza. El médico de la Casa Blanca no aclaró si se siguió un criterio médico específico, lo que ha despertado suspicacias en un contexto donde muchos ciudadanos aún dudan sobre las vacunas.

El historial médico del presidente ha sido foco de atención desde que se le diagnosticó insuficiencia venosa crónica, una condición común en adultos mayores pero que generó alarma tras la difusión de imágenes donde se le observaban las piernas hinchadas y moretones en las manos. Aunque su médico lo atribuyó a los apretones de manos y al uso de aspirina, el tema sigue sin aclararse del todo.