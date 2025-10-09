ATENCIÓN, inmigrantes venezolanos: influencer revela cómo fue su entrevista para conseguir la Green Card en EE. UU.

Obtener la Green Card es uno de los momentos más esperados por los miles de inmigrantes venezolanos que buscan estabilidad y futuro en Estados Unidos. La influencer Kariulis Cerda, a través de su cuenta de TikTok, compartió en detalle cómo fue su experiencia durante la entrevista final que le permitió convertirse en residente permanente.

Aunque el proceso estuvo marcado por la ansiedad y una espera prolongada, su cita migratoria fue mucho más rápida de lo esperado. Cerda ingresó al país con una visa K-1, conocida como visa de prometidos, y logró completar su trámite de residencia en EE. UU. en solo siete meses, sin enfrentar obstáculos mayores ni solicitudes adicionales de documentos.

Una entrevista breve y positiva

Kariulis contó que su entrevista para la Green Card estaba programada para el mediodía en la oficina de migración de San Antonio, Texas, y que llegó con anticipación por el tráfico. A pesar de haber llegado antes de la hora pactada, no fue atendida hasta pasadas las 2:00 p. m. "Fue agotador. Había personas de muchas nacionalidades y se notaba el nerviosismo en el ambiente", explicó.

Una influencer venezolana revela cómo obtuvo su Green Card.

El ingreso al edificio fue tan riguroso como el de un aeropuerto: controles, escáneres y revisión de pertenencias. Acompañada por su sobrina, quien podía ayudarle con el inglés, esperó durante horas. "Teníamos miedo de levantarnos siquiera al baño, por si justo nos llamaban", comentó. Cuando finalmente apareció su número en pantalla, la tensión desapareció rápidamente.

Visa K-1 y residencia

La influencer venezolana ingresó a Estados Unidos con una visa K-1, una categoría migratoria que permite a prometidos extranjeros de ciudadanos estadounidenses casarse dentro de los 90 días posteriores a su llegada. Tras la boda, pudo aplicar al ajuste de estatus para obtener su residencia permanente. El proceso tomó siete meses y no presentó contratiempos. "Fue todo muy fluido, gracias a Dios", celebró en uno de sus videos.

El trámite fue tan ágil como inesperado. Kariulis relató que el oficial la atendió en español, le tomó una foto, revisó sus documentos y quedó impresionado por lo organizada que estaba su carpeta. "Nos dijo: '¡Wow, qué organizados!', y en total duró solo 25 minutos", señaló. A diferencia de otros casos que había escuchado, no fue separada de su esposo ni recibió preguntas complicadas.