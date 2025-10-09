Atención, California: Gavin Newsom aprueba nueva ley de alquileres para hogares dignos

El gobernador Gavin Newsom firmó esta semana una nueva legislación estatal que busca transformar las condiciones de las viviendas en alquiler. Con la entrada en vigor de la ley AB 628, el estado de California refuerza su compromiso con los derechos de los inquilinos, especialmente aquellos en situación vulnerable, como las familias inmigrantes y de bajos ingresos.

La norma, que comenzará a aplicarse en enero de 2026, obliga a los propietarios a cumplir con estándares más estrictos para garantizar que cada unidad habitacional sea considerada "habitable". Esto se enmarca en una serie de reformas impulsadas por la administración Newsom para enfrentar la crisis de vivienda asequible que afecta a millones de personas en el estado.

¿Qué establece la ley AB 628 sobre las viviendas de alquiler?

La ley AB 628, promovida por la asambleísta Tina McKinnor, modifica el Código Civil estatal para añadir requisitos concretos que toda vivienda debe cumplir al momento de ser alquilada. A partir de 2026, será obligatorio que cada unidad cuente con una estufa y un refrigerador adquiridos en los últimos diez años y en buen estado de funcionamiento. Esto aplicará a todos los contratos nuevos, renovados o modificados desde esa fecha.

Gavin Newsom aprueba nueva ley de alquileres en California.

Además, se mantendrán las condiciones mínimas ya establecidas, como el acceso a agua caliente, calefacción adecuada, instalaciones eléctricas seguras y áreas comunes limpias, sin presencia de plagas. La finalidad es reforzar la responsabilidad de los propietarios y garantizar entornos dignos para los arrendatarios.

Más protección para inquilinos e impulso social frente al bloqueo federal

Esta medida se suma a otras políticas progresistas del gobierno estatal, como el acceso gratuito a colegios comunitarios, comidas escolares sin costo, y programas de ahorro energético. Según Newsom, el paquete de leyes busca aliviar el impacto económico en los hogares más afectados por el alto costo de vida en California.

Durante el anuncio, el gobernador criticó al gobierno federal por el cierre administrativo iniciado recientemente, señalando que mientras Washington se paraliza, California avanza en favor de sus ciudadanos. "Incluso con las políticas de la administración Trump bloqueando al país, nosotros seguimos protegiendo a las familias trabajadoras", declaró.