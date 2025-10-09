- Hoy:
Donald Trump anuncia acuerdo histórico entre Israel y Hamas: liberación de rehenes y cese parcial de ataques
El presidente estadounidense reveló un pacto “histórico” entre Israel y Hamas que marca el primer paso hacia un alto el fuego y una posible paz en Medio Oriente.
El presidente Donald Trump sorprendió al mundo al anunciar un acuerdo entre Israel y Hamas que prevé la liberación total de rehenes y un cese parcial de los ataques en Gaza. El pacto, alcanzado tras meses de negociaciones y mediaciones internacionales, fue presentado por la Casa Blanca como el primer paso hacia "una paz duradera y eterna" en Medio Oriente.
PUEDES VER: Detienen plan de Trump: impiden que ICE transfiera a menores inmigrantes a instalaciones para adultos
Según fuentes cercanas al gobierno estadounidense, el acuerdo incluye la retirada parcial de tropas israelíes del enclave y el intercambio de prisioneros palestinos. Aunque todavía quedan puntos por resolver, el anuncio representa un importante avance diplomático para Trump, que busca consolidar su influencia en la región tras ocho meses en el cargo.
Cómo se gestó el acuerdo de paz entre Israel y Hamas
El entendimiento se originó a partir del plan de 20 puntos de Trump, diseñado con la ayuda de Jared Kushner y el enviado especial Steve Witkoff. La propuesta combinó elementos de planes previos impulsados por países árabes, europeos y mediadores como Qatar. A pesar de las resistencias iniciales del primer ministro Benjamín Netanyahu y de las dudas de los líderes árabes, la Casa Blanca decidió avanzar con el anuncio.
Donald Trump anuncia acuerdo histórico entre Israel y Hamas.
Fuentes diplomáticas revelaron que Trump presionó directamente a Netanyahu para aceptar los términos, incluso después de los ataques israelíes en Qatar que tensaron las relaciones bilaterales. El mandatario interpretó la respuesta de Hamas como una señal de apertura y ordenó detener los bombardeos en Gaza mientras se concretaba la liberación de los rehenes.
Las reacciones en Medio Oriente y los desafíos del plan
El anuncio provocó reacciones mixtas. En Israel, familiares de los rehenes celebraron la noticia, mientras sectores conservadores expresaron cautela ante la falta de detalles sobre el desarme de Hamas. En Gaza, el acuerdo despertó esperanzas de alivio humanitario tras meses de bloqueo y enfrentamientos.
Analistas internacionales advierten que, aunque el pacto supone un avance histórico, aún persisten desafíos clave: definir el papel político de Hamas en el futuro de Gaza y garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por ambas partes. Aun así, el acuerdo posiciona a Donald Trump como el principal mediador de un proceso que podría reconfigurar la geopolítica del Medio Oriente.
