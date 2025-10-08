Detienen plan de Trump: impiden que ICE transfiera a menores inmigrantes a instalaciones para adultos

Según informa The Associated Press, un tribunal federal ha decidido que ICE no puede trasladar a menores que viajan solos a centros diseñados para adultos. La medida busca proteger tanto la seguridad como los derechos de estos niños inmigrantes mientras permanecen bajo custodia del gobierno.

Los niños migrantes no acompañados que llegan a EE. UU. suelen ser alojados en refugios.

Juez determina que ICE no puede detener a menores inmigrantes no acompañados en centros para adultos

La orden del juez responde a preocupaciones sobre las condiciones en que se encuentran los menores inmigrantes en las instalaciones de ICE. La corte determinó que trasladar a estos niños a centros para adultos podría poner en riesgo su seguridad y su desarrollo emocional. Además, se señaló que dichas acciones podrían violar las normas establecidas para la protección de menores en situaciones de inmigración.

"Yo creo personalmente que esto no es más que una estrategia contra inmigrantes, una estrategia del miedo para disuadir a las personas de que puedan pelear su caso o, en este caso particular, a los menores de edad de que vengan a Estados Unidos", explicó el abogado de inmigración Alejandro San Miguel a Telemundo 40.

Repercusiones para las políticas de ICE en Estados Unidos

Esta sentencia podría tener implicaciones significativas en las políticas actuales de ICE respecto al manejo de menores migrantes. Las autoridades deberán revisar sus procedimientos y considerar alternativas que garanticen el cumplimiento de las normativas federales y la protección de los derechos de los niños.

La decisión subraya la importancia de tratar a los menores inmigrantes con especial cuidado y respeto, garantizando su bienestar en todo momento.

¿Cómo saber si ICE está cerca de mí?

Saber si agentes del ICE están cerca puede ser difícil, ya que la agencia no anuncia sus operativos. Sin embargo, comunidades y organizaciones comparten información mediante mapas y aplicaciones móviles. Para estar preparado: