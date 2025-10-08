Fecha CLAVE para inmigrantes en California: Gavin Newsom tiene 4 días para firmar la Ley AB 495 y asegurar estos beneficios

El futuro de miles de familias inmigrantes en California atraviesa un momento crucial. El gobernador Gavin Newsom tiene solo cuatro días, hasta el 12 de octubre, para decidir si aprueba o veta la importante Ley AB 495 (Family Preparedness Plan Act).

Si esta medida se implementa, brindará un apoyo esencial para asegurar que los hijos de padres detenidos o deportados no queden desamparados, garantizando su acceso a servicios médicos y la continuidad de su educación sin interrupciones.

Frente a escenarios migratorios delicados, esta normativa tiene como objetivo principal establecer un marco jurídico que facilite acuerdos de cuidado sólidos y legalmente reconocidos para menores que podrían ser separados de sus familias. Su finalidad es proteger la integridad física y emocional de los niños y brindar mayor tranquilidad a los padres que puedan enfrentar procesos de deportación. Los puntos clave son:

La Ley AB 495 tiene como objetivo eliminar demoras y trámites innecesarios, permitiendo que las familias tomen decisiones ágiles en situaciones críticas. Entre sus principales avances se destacan:

Ampliación del concepto de familia : se redefine quién puede ser considerado "pariente" para firmar la declaración jurada que autoriza el cuidado de un menor. Ahora se incluye a cualquier adulto relacionado por sangre, adopción o afinidad hasta el quinto grado de parentesco.

: se redefine quién puede ser considerado "pariente" para firmar la declaración jurada que autoriza el cuidado de un menor. Ahora se incluye a cualquier adulto relacionado por sangre, adopción o afinidad hasta el quinto grado de parentesco. Facultades médicas para cuidadores : se otorgan a estas personas los mismos derechos que un tutor legal para autorizar tratamientos médicos vinculados con la educación del niño.

: se otorgan a estas personas los mismos derechos que un tutor legal para autorizar tratamientos médicos vinculados con la educación del niño. Tutela compartida temporal: se permite que un juez pueda designar tanto al progenitor con custodia como a otra persona elegida por este para ejercer la tutela de manera conjunta durante una ausencia temporal.

Además de proteger a los menores, esta ley pretende prevenir las separaciones familiares, estableciendo nuevas normas para las instituciones educativas locales:

Prohibición de recopilar información migratoria : las escuelas no pueden solicitar ni almacenar documentos sobre la ciudadanía o estatus migratorio de los estudiantes inmigrantes o sus familias, salvo que la legislación federal o estatal lo exija.

: las escuelas no pueden solicitar ni almacenar documentos sobre la ciudadanía o estatus migratorio de los estudiantes inmigrantes o sus familias, salvo que la legislación federal o estatal lo exija. Restricción de ingreso a personal migratorio : se impide el acceso de agentes de inmigración a áreas no públicas de los centros escolares, sin la debida autorización.

: se impide el acceso de agentes de inmigración a áreas no públicas de los centros escolares, sin la debida autorización. Confidencialidad de datos estudiantiles : no se pueden compartir expedientes escolares ni detalles sobre los estudiantes o sus familias, como direcciones o horarios de traslado, con autoridades migratorias.

: no se pueden compartir expedientes escolares ni detalles sobre los estudiantes o sus familias, como direcciones o horarios de traslado, con autoridades migratorias. Protocolo de emergencia: en caso de crisis, el personal escolar debe contactar primero a las personas indicadas por los padres antes de recurrir a los Servicios de Protección Infantil.

¿Gavin Newsom ganó el Premio Nobel de la Paz?

Una publicación viral en Facebook afirmaba que el gobernador de California, Gavin Newsom, había ganado el Premio Nobel de la Paz por "evitar un conflicto armado" entre California y Oregón. Esta información es falsa: Newsom no recibió el Nobel de la Paz. La publicación proviene de The Borowitz Report, un sitio satírico conocido por generar contenidos humorísticos presentados como noticias.

Gavin Newsom debe decidir si firma o veta la nueva ley.

Según el sitio oficial del Nobel, el próximo anuncio del Premio de la Paz está programado para las 11 a. m. (hora de Europa Central) del 10 de octubre de 2025.