Atención, inmigrantes y ciudadanos en EE. UU.: en el país americano, el otoño no solo se distingue por la caída de las hojas y la llegada de diversas festividades, sino también porque representa el final del horario de verano, conocido como Daylight Saving Time (DST).

Y es que, pese a los constantes debates en el ámbito legislativo, esta normativa continuará vigente todo este 2025. Por ello, es importante saber más sobre el ajuste conocido popularmente como "Fall Back" (atrasar el reloj) en la nación, el cual proporciona una hora adicional, marcando así el retorno al horario estándar. ¿Qué más hay que tomar en cuenta a la hora de realizar el cambio?

Fin del horario de verano en EE. UU.: fechas y cómo prepararte para el ajuste en el reloj

El ajuste horario en EE. UU. toma gran relevancia debido a la Ley Uniforme del Tiempo de 1966, la cual ha señalado que el horario de verano (DST) concluye el primer domingo de noviembre. En este año, esta transición se llevará a cabo el 2 de noviembre del 2025.

A las 2:00 a.m. (horario local), la mayoría de los estados estadounidenses tendrán que atrasar sus relojes una hora, regresando a la 1:00 a.m. Este cambio permite recuperar la hora de sueño o actividad que se adelantó en marzo, cuando se empezó el horario de verano.

Desde aquella fecha, las mañanas contarán con más luz solar y los atardeceres se producirán más temprano, evidenciando la proximidad del próximo invierno boreal.

Cabe precisar que este ajuste se lleva a cabo a nivel local, por lo que la hora exacta de la transición puede variar según el huso horario, incluyendo Eastern, Central, Mountain y Pacific Time.

¿Qué estados de EE. UU. no aplican el cambio de horario?

Pese a que el horario de verano es una norma federal que se aplica en gran parte de la nación americana, hay algunos estados y territorios que no participan en este ajuste bianual.

A continuación, los lugares que mantendrán el horario estándar durante todo el año, por lo que no será necesario modificar sus relojes el 2 de noviembre: