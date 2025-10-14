- Hoy:
California APRUEBA poderosa ley para FRENAR redadas del ICE contra ambulantes migrantes
La nueva ley protege a vendedores ambulantes migrantes en California, prohíbe compartir datos personales y limita la colaboración con el ICE.
El estado de California dio un paso trascendental al aprobar una ley que fortalece los derechos y la seguridad de miles de vendedores ambulantes migrantes. La norma, impulsada por el gobernador Gavin Newsom, busca garantizar que estas personas puedan trabajar sin temor a ser perseguidas o deportadas por agencias federales como U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).
Conocida como Street Vendor Business Protection Act, la medida representa un giro histórico: en lugar de criminalizar esta actividad económica, el estado la reconoce como parte esencial de su tejido social y cultural. Durante décadas, las políticas punitivas castigaron a quienes trabajaban sin permisos, afectando de manera desproporcionada a migrantes latinos y familias de bajos recursos. Hoy, California apuesta por un modelo de inclusión y desarrollo económico.
La norma limita el acceso del ICE a datos personales.
Protección frente al ICE y resguardo de datos personales
Uno de los puntos centrales de esta legislación es la protección estricta de la información personal. Desde ahora, ninguna autoridad local podrá compartir datos sensibles como nombres, direcciones o registros fiscalescon agencias migratorias sin una orden judicial válida. Esta medida busca reducir el miedo que durante años impidió a muchos vendedores registrarse formalmente.
La ley también exige eliminar, antes del 1.º de marzo de 2026, cualquier base de datos que contenga información delicada, como lugar de nacimiento o antecedentes penales. Además, permite a las ciudades impugnar legalmente cualquier intento de acceso no autorizado. También se prohíbe a las autoridades locales cuestionar el estatus migratorio de vendedores de alimentos móviles al solicitar permisos.
Con esta iniciativa, Newsom reafirma la posición de California como "estado santuario", priorizando la integración y protección de comunidades migrantes frente a políticas federales más restrictivas.
