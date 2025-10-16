La PEOR NOTICIA para inmigrantes con documentación legal en EE. UU.: Trump tomó drástica decisión con CONSECUENCIAS terribles
La nueva política estadounidense que implica un escrutinio riguroso de las redes sociales de inmigrantes legales preocupa a la comunidad por posibles sanciones.
Muchos inmigrantes legales en Estados Unidos están muy preocupados por una nueva política que obliga a revisar detalladamente sus perfiles en redes sociales. Esta iniciativa, impulsada por el gobierno de Trump, podría traer serias consecuencias para quienes publiquen contenido que se considere inapropiado o polémico.
Trump tomó una drástica decisión con consecuencias terribles para inmigrantes con documentación legal
Recientemente, el Departamento de Estado de Estados Unidos decidió cancelar las visas de seis extranjeros tras detectar comentarios ofensivos en sus cuentas relacionados con el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, ocurrido el mes pasado. Aunque no se revelaron las identidades de los afectados, se informó que eran originarios de países como Argentina, Brasil, Alemania, México, Paraguay y Sudáfrica.
El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió esta medida, asegurando que forma parte de la protección de las fronteras, la cultura y las leyes migratorias del país.
Rubio también advirtió que quienes se aprovechen de la hospitalidad estadounidense para celebrar actos violentos contra ciudadanos del país enfrentarán expulsiones inmediatas.
EE.UU. rechazará amenazas a su seguridad y valores.
La administración Trump intensifica el control en EE. UU.
En paralelo, figuras clave de la administración, como el vicepresidente J.D. Vance, han hecho un llamado público para que los usuarios de internet reporten en redes sociales cualquier comentario ofensivo relacionado con Charlie Kirk. Esta campaña busca que los directores consulares adopten medidas severas, incluida la revocación de visas, contra quienes promuevan discursos de odio o difamación.
De acuerdo con fuentes como The Associated Press, la política oficial ahora exige sancionar con rigor cualquier expresión considerada inapropiada, dejando claro que Estados Unidos no tolerará actitudes que atenten contra su seguridad y sus valores.
