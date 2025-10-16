GOLPE a California: Gobierno de Donald Trump retiene fondos por no exigir inglés a camioneros

El Gobierno federal de Estados Unidos anunció que retendrá US$ 40 millones de financiamiento al estado de California por no aplicar correctamente el requisito de idioma inglés a los conductores de camiones con licencia comercial (CDL). Así lo informó el secretario de Transporte, Sean Duffy, tras una investigación derivada de un accidente mortal ocurrido en Florida.

El conductor implicado, un inmigrante que realizaba un giro ilegal en U, no habría pasado una prueba de dominio del inglés y, sin embargo, había recibido una licencia en California. Esta situación generó un enfrentamiento político entre autoridades estatales y federales.

Por qué el Gobierno retiene fondos a California

Según el Departamento de Transporte, California es el único estado que no exige activamente que los camioneros demuestren dominio del inglés, a pesar de que la norma federal ya estaba en vigor desde junio. Sean Duffy aseguró que este incumplimiento representa un riesgo de seguridad vial, ya que los conductores deben poder leer señales y comunicarse con las autoridades en caso de emergencia.

Un conductor de un camión con licencia emitida en California, causó un accidente fatal en Florida.

El caso que detonó la medida ocurrió en agosto, cuando Harjinder Singh, conductor de un camión con licencia emitida en California, causó un accidente fatal en Florida. Singh fue acusado de homicidio vehicular y se encuentra detenido. Según Duffy, "nunca debió haber estado al volante".

El caso Singh y la polémica sobre licencias a inmigrantes

El accidente, en el que murieron tres personas, fue altamente politizado. Las autoridades de Florida, incluida la oficina del gobernador Ron DeSantis, culparon a California y a Washington por haber emitido la licencia comercial a Singh, quien ingresó al país en 2018 desde México y, según Duffy, no tenía estatus migratorio válido.

Sin embargo, la oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, respondió que Singh tenía permiso de trabajo válido al momento de recibir su licencia y que se cumplió con la normativa vigente. Un video publicado por autoridades de Nuevo México muestra a Singh comunicándose sin dificultad con la policía durante una parada de tráfico en julio de 2025.

El Gobierno federa de EE. UU. retendrá millones a California por no hacer cumplir el requisito de inglés a camioneros.

Lo que exige el Gobierno para restituir el dinero

Para recuperar los fondos, el Departamento de Transporte exige que California adopte nuevas reglas que refuercen la evaluación del idioma inglés durante inspecciones en carretera. Los conductores que no pasen esta evaluación deberán ser retirados del servicio de forma inmediata.

Además de estos US$ 40 millones, el secretario Duffy ha amenazado con retener otros US$ 160 millones si el estado no modifica su forma de otorgar licencias comerciales. La disputa refleja una creciente tensión entre políticas estatales y federales en torno a migración, seguridad vial y requisitos laborales.